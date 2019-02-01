Подать заявление для записи ребенка в первый класс в Ижевске можно через портал Госуслуг

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-01T10:33:31+03:00

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В Ижевске, чтобы записать ребенка в первый класс, можно воспользоваться порталом Госуслуг. Министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов рассказал, сколько человек уже подали заявление через портал.

- На данный момент приемная кампания находится в активной фазе, уже подано 10 124 заявления. В этом году мы реализовали решение, которое упрощает формирование заявления через региональный портал Госуслуг: сканированные копии документов больше не нужно прикладывать, достаточно заполнить электронную форму заявления и прийти с оригиналами в нужную образовательную организацию. В электронную услугу также были внесены улучшения, которые позволяют информацию о заявителе, которая содержится в Личном кабинете, автоматически проставлять в заявлении. Это позволяет ускорить и сделать более комфортным процесс подачи заявления для граждан, - пояснил Тимур Меджитов.

В день старта приемной кампании в востребованные школы региона происходит серьезная нагрузка на систему. В этом году к началу приемной кампании в первый класс портал был готов: аппаратное обеспечение выдерживало нагрузку в 2000 одновременных заявлений, было организовано консультирование граждан через службу технической поддержки электронного Правительства.

Также 30 января началась запись в школы №24, 25, 29, 30, 32, 41, 86, Художественный лицей №95 и АМОУ «Гуманитарный лицей», количество заявлений в этот день составило 4420 штук. Замедление портала было связано с массовой отправкой нескольких заявлений на одного ребенка в оду и ту же школу.

Министерством запланированы работы по ограничению количества заявлений на ребенка по принципу «одно заявление – одна школа».

Напомним, что родители устроили давку, чтобы записать ребенка в первый класс. Видео есть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU