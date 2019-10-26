2019-10-26T22:51:15+03:00
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева умерла в возрасте 82 лет после продолжительной болезни
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Фото: страница Александра БречаловаФото: страница Александра Бречалова
Изменить размер текста:

В Удмуртии в селе Бураново умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в твиттере.

- Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким, - написал Александр Владимирович.

Бурановские бабушки. Наталья Пугачева.

Наталье Пугачевой было 82 года, она выступала в первом составе коллектива. Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» пройдет 27 октября в 13:00 в храме в селе Бураново. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщила Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива.

Бурановские бабушки в Саратове.

По неподтвержденной информации Наталья Пугачева умерла после продолжительной болезни, она не выступала с коллективом на протяжении четырех месяцев.

Напомним, в 2012 году на Евровидении «Бурановские бабушки», представляющие Россию, выступили с песней Party for Everybody*. Певицы из Удмуртии появились на сцене в старинных нарядах, сшитых две сотни лет назад. По итогу конкурса коллектив занял почетное второе место.

«Бурановские бабушки» Фото: Евгения ГУСЕВА

«Бурановские бабушки»Фото: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА "КП"

Наталья Пугачева и Лиза Перминова.После перерыва Наталья Яковлевна в свои почти 80 лет снова в строю с бабушками из Бураново. За кулисами в ДК "Аксион"

Наталья Яковлевна Пугачева - В школе проучилась всего один год, потом началась война - было уже не до учебы. Всю жизнь проработала в колхозе в селе Бураново. Про таких говорят: маленькая, да удаленькая. Действительно, она успевала практически все. А еще, по словам тех, кто ее знал, обладала великолепным чувством юмора. Воспитала 4 детей.

Бурановские бабушки в Бураново.Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на встрече с Бурановскими бабушками в их родном селеАлександр МИЛКУС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустя 7 лет: участницы коллектива «Бурановские бабушки» из Удмуртии рассказали о своей жизни после «Евровидения»

В село Бураново, где живут участницы известного, теперь уже по всему миру, коллектива «Бурановские бабушки», приехали блогеры YouTube канала «The Американец». Они посмотрели, как живут финалистки «Евровидения» и узнали у них, в чем секрет их счастья (подробности)

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет вкусной удмуртской кухни

Золотой состав «Бурановских бабушек» на открытии недели Удмуртии в Москве раскрыл секрет вкусной национальной кухни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября
Не стало солистки «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
Эксперимент: в Ижевске на одном участке нанесли разметку методом горячего пластика
В детском саду №194 в Ижевске начались ремонтные работы
Отца и сына из Удмуртии осудят за кражу в крупном размере
Новый застройщик в ноябре начнет работы в ЖК «Радужный» в Ижевске
Несовершеннолетнюю жительницу Удмуртии осудили в Казани
Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Удмуртии
Руководитель АО «ИПОПАТ» рассказал о проблеме пробок и изменениях расписания автобусов
У одной из больниц Ижевска появится знак «Пешеходная дорожка»
28 октября рано утром в Удмуртии проверят систему оповещения
До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за покушение на убийство
Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио
Какая погода ожидает ижевчан в выходные
На канале «Росссия 1» показали, как и чем зарабатывает миллионы модель из Удмуртии Кира Майер
Молодые специалисты «Удмуртнефти» и дочерних обществ завоевали 9 наград научно-технической конференции «Роснефти»
Подозреваемый в краже машины задержан в Удмуртии
93 молодые семьи в Удмуртии могут получить квартиры
Один из техникумов Ижевска выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»
«Я с ним не во всем согласен»: глава Ижевска прокомментировал прогулку с известным блогером
На улице Баранова в Ижевске произошло ДТП
Ижевчанку осудили за незаконную продажу квартиры пенсионерки
Два центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Удмуртии
Очевидцы: на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в жилой дом