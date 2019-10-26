Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
В Удмуртии в селе Бураново умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в твиттере.
- Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким, - написал Александр Владимирович.
Бурановские бабушки. Наталья Пугачева.
Наталье Пугачевой было 82 года, она выступала в первом составе коллектива. Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» пройдет 27 октября в 13:00 в храме в селе Бураново. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщила Ольга Туктарева, художественный руководитель коллектива.
Бурановские бабушки в Саратове.
По неподтвержденной информации Наталья Пугачева умерла после продолжительной болезни, она не выступала с коллективом на протяжении четырех месяцев.
Напомним, в 2012 году на Евровидении «Бурановские бабушки», представляющие Россию, выступили с песней Party for Everybody*. Певицы из Удмуртии появились на сцене в старинных нарядах, сшитых две сотни лет назад. По итогу конкурса коллектив занял почетное второе место.
«Бурановские бабушки»Фото: Евгения ГУСЕВА
СПРАВКА "КП"
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Наталья Яковлевна Пугачева - В школе проучилась всего один год, потом началась война - было уже не до учебы. Всю жизнь проработала в колхозе в селе Бураново. Про таких говорят: маленькая, да удаленькая. Действительно, она успевала практически все. А еще, по словам тех, кто ее знал, обладала великолепным чувством юмора. Воспитала 4 детей.
Бурановские бабушки в Бураново.Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на встрече с Бурановскими бабушками в их родном селеАлександр МИЛКУС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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