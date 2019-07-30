«Бурановские бабушки» раскрыли секрет вкусной удмуртской кухни
Золотой состав «Бурановских бабушек» на открытии недели Удмуртии в Москве раскрыл секрет вкусной национальной кухни. Об этом сообщает РИА Новости.
- В основном, это все делается в печи... И супы делаются в печи, они очень наваристые получаются. И мясо печется в печи, и перепечи. Главное, чтобы дома была печь, - поделилась участница коллектива Галина Дородова.
Также все бабушки признались, что в их домах до сих пор стоят печи, и они стараются готовить в них.
Гости смогли попробовать традиционные блюда: удмуртские перепечи с луком и яйцом, с калиной. Табани Калмеза из гречишной муки с грибами и укропом, толокном, квашеной капустой и рыжиковым маслом, ассорти из копчёного лося, колбасы из дичи, а также удмуртских сыров и многое другое.
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"Бурановские бабушки" раскрыли секрет удмуртской кухни.Видео: instagram.com/brechalov
ИСТОЧНИК KP.RU
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