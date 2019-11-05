В Ижевске после капремонта открыли школу-интернат №13

5 ноября в Ижевске наконец-то открыли школу-интерната №13.

- Во время капремонта отремонтировали межэтажное перекрытие, систему отопления, крышу, чердачные перекрытия, системы вентиляции, освещение. Также произвели монтаж стропильной системы, заменили окна на первом и втором этажах, сделали косметический ремонт внутренних помещений, холла второго этажа и частично первого. Заменили межкомнатные двери на втором этаже, сделали косметический ремонт коридора на первом этаже, в столовой и пищеблоке, - рассказали «Комсомолке» в Управлении образования администрации города.

Так школа выглядела, когда ремонт только начали Фото: пресс-служба города Ижевска

Немного предыстории

В этой школе учатся дети с тяжелыми нарушениями речи. В 2017 года здание было признано аварийным. Школу закрыли на ремонт, а учеников распределили по другим учебным заведениям. Летом 2019 года родители начали бить тревогу – пришло два года, ремонт приостановлен, и никто не может дать ответ, когда же он закончится.

Обеспокоенные родители обратились в Общественную палату Ижевска с просьбой о помощи. Общественники взяли эту ситуацию на контроль. Подключили журналистов «Комсомолки», провели свое расследование - побывали в этой школе-интернате, пообщались с ее сотрудниками и родителями, восстановили хронологию событий, написали множество запросов. Все это дало свои плоды – к решению проблемы подключились глава Ижевска Олег Бекмеметьев и глава Удмуртии Александр Бречалов.

И вот результат совместной работы – дети вернулись в родную школу! ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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