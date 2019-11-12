Когда горожане перестанут скользить и падать на улицах Ижевска

Ноябрьские капризы погоды многих ижевчан не радуют: то тепло, то холод, а то вдруг туманы. Вот и последние два дня только и слышно: «В городе скользко», «Я упала у магазина», «Почему не посыпаны дороги?».

- Отводила утром ребенка в садик. Поскользнулась и упала, очень больно ударилась. Хорошо, что просто ушиб. И хорошо, что ребенка за руку вела, а не на руках несла, а то разбились бы вместе. Почему дорожки пешеходные не посыпают? – вопрошает ижевчанка Ксения.

- Гололед на Автозаводской и Салютовской, 10 Лет Октября – сплошной каток. На Центральной площади катаются люди. Около Радиозавода - просто идут по газонам – на дорожке один лед! – поделился наш читатель Максим.

И главный вопрос – куда смотрят и чем занимаются коммунальные службы?

Официально

Власти Ижевска начали бороться с гололедом еще в ночь на понедельник:

- Спецтехника работает и днем и ночью независимо от погодных условий. С 10 на 11 ноября на дороги ижевска вышла 31 единица спецтехники, они израсходовали порядка одной тонны твердого химического реагента. Техника работает, у нас нет ни выходных, ни праздников, - рассказал Фирдаус Харисов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска.

Если ижевчан не устраивает качество посыпки или очистки дорог, то можно позвонить по номеру +7 (3412) 78-72-78 и рассказать об особо проблемных участках.

Кстати, в этом году отказались от борьбы с гололедом при помощи песка. Современные реагенты будут применять не только на центральных улицах города, но и на всех дорогах с твердым покрытием. Согласно же ГОСТу, песчано-соляная смесь теперь будет использоваться на дорогах, не имеющих твердого покрытия, на затяжных спусках и подъемах, на остановках общественного транспорта.

Сломанные руки и ноги

Их, к счастью, тоже нет. Все же люди у нас довольно аккуратны и беспокоятся о своем здоровье.

- Я бы не сказал, что количество травм как-то увеличилось, - комментирует врач-травматолог ситуацию с гололедом. - Если брать в расчет мой опыт, настоящий пик травматичности придет позже, зимой. Сейчас еще не время для серьезного гололеда, и, соответственно, серьезных травм.

Единственное, что зафиксировали врачи - увеличение вызовов на дом и жалоб на головные боли, что, конечно, связано с частыми изменениями погоды. Кстати, номер телефона взрослой травматологии: +7 (3412) 60-13-00.

Что с авариями

Не смотря на страхи и разговоры особого увеличения количества аварий из-за гололеда нет.

- Количество ДТП такое же, как обычно, однако я бы посоветовал водителям соблюдать скоростной режим и не пользоваться транспортным средством, если еще не заменена летняя резина на зимнюю, - настаивает Александр Мельников, сотрудник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии.

Берегите себя. Переходите улицы только в положенном месте. Фото: Эдуард Карипов

Когда все это закончится?

По прогнозам синоптиков такая нехарактерная для ноября погода простоит до 20-х чисел месяца. Туманы точно продержатся еще несколько дней, будет и гололедица.

- Погода в ближайшие дни будет пасмурная. Связано это с приходом теплых воздушных масс. При переходе с теплых воздушных масс на холодные образуются осадки в виде мороси и дождя, а в результате - гололед и гололедица на дорогах, - заявила Ирина Куртеева, дежурный синоптик удмуртского гидрометцентра.

Поэтому, дорогие водители и пешеходы, будьте аккуратны и внимательны. Особенно при переходе улиц.

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