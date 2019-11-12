Когда горожане перестанут скользить и падать на улицах Ижевска
Ноябрьские капризы погоды многих ижевчан не радуют: то тепло, то холод, а то вдруг туманы. Вот и последние два дня только и слышно: «В городе скользко», «Я упала у магазина», «Почему не посыпаны дороги?».
- Отводила утром ребенка в садик. Поскользнулась и упала, очень больно ударилась. Хорошо, что просто ушиб. И хорошо, что ребенка за руку вела, а не на руках несла, а то разбились бы вместе. Почему дорожки пешеходные не посыпают? – вопрошает ижевчанка Ксения.
- Гололед на Автозаводской и Салютовской, 10 Лет Октября – сплошной каток. На Центральной площади катаются люди. Около Радиозавода - просто идут по газонам – на дорожке один лед! – поделился наш читатель Максим.
И главный вопрос – куда смотрят и чем занимаются коммунальные службы?
Официально
Власти Ижевска начали бороться с гололедом еще в ночь на понедельник:
- Спецтехника работает и днем и ночью независимо от погодных условий. С 10 на 11 ноября на дороги ижевска вышла 31 единица спецтехники, они израсходовали порядка одной тонны твердого химического реагента. Техника работает, у нас нет ни выходных, ни праздников, - рассказал Фирдаус Харисов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска.
Если ижевчан не устраивает качество посыпки или очистки дорог, то можно позвонить по номеру +7 (3412) 78-72-78 и рассказать об особо проблемных участках.
Кстати, в этом году отказались от борьбы с гололедом при помощи песка. Современные реагенты будут применять не только на центральных улицах города, но и на всех дорогах с твердым покрытием. Согласно же ГОСТу, песчано-соляная смесь теперь будет использоваться на дорогах, не имеющих твердого покрытия, на затяжных спусках и подъемах, на остановках общественного транспорта.
Сломанные руки и ноги
Их, к счастью, тоже нет. Все же люди у нас довольно аккуратны и беспокоятся о своем здоровье.
- Я бы не сказал, что количество травм как-то увеличилось, - комментирует врач-травматолог ситуацию с гололедом. - Если брать в расчет мой опыт, настоящий пик травматичности придет позже, зимой. Сейчас еще не время для серьезного гололеда, и, соответственно, серьезных травм.
Единственное, что зафиксировали врачи - увеличение вызовов на дом и жалоб на головные боли, что, конечно, связано с частыми изменениями погоды. Кстати, номер телефона взрослой травматологии: +7 (3412) 60-13-00.
Что с авариями
Не смотря на страхи и разговоры особого увеличения количества аварий из-за гололеда нет.
- Количество ДТП такое же, как обычно, однако я бы посоветовал водителям соблюдать скоростной режим и не пользоваться транспортным средством, если еще не заменена летняя резина на зимнюю, - настаивает Александр Мельников, сотрудник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии.
Берегите себя. Переходите улицы только в положенном месте. Фото: Эдуард Карипов
Когда все это закончится?
По прогнозам синоптиков такая нехарактерная для ноября погода простоит до 20-х чисел месяца. Туманы точно продержатся еще несколько дней, будет и гололедица.
- Погода в ближайшие дни будет пасмурная. Связано это с приходом теплых воздушных масс. При переходе с теплых воздушных масс на холодные образуются осадки в виде мороси и дождя, а в результате - гололед и гололедица на дорогах, - заявила Ирина Куртеева, дежурный синоптик удмуртского гидрометцентра.
Поэтому, дорогие водители и пешеходы, будьте аккуратны и внимательны. Особенно при переходе улиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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