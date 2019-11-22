Чем закончился штурм наркодиспансера в Ижевске и когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей?
Вот уже несколько дней в соцсетях появляются фотографии из наркодиспансера в Ижевске. Водители с раннего утра стоят в очередях, чтобы получить медицинскую справку. С чем связан ажиотаж – разбираемся с «Комсомолкой».
ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ СЫР-БОР?
Недавно МВД России совместно с Минздравом подготовили изменения в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Они должны были изменить порядок получения медицинской справки водителями: теперь им нужно сдать анализ крови и мочи на алкоголь и наркотики. Цена по новым порядкам должна была бы взлететь в 30 раз – с 200 рублей до суммы от 5000 до 7000 рублей! Вступить в силу новые правила должны были 22 ноября.
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В ОЧЕРЕДИ ПОРВАЛИ КУРТКУ
В Ижевске этот анализ сдать можно лишь в одном месте – Республиканском наркологическом диспансере. Так, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Удмуртии, специальное оборудование для этого исследования закуплено только там. Не удивительно, что накануне 22 числа здесь скопилась очередь из желающих сдать анализы по старому прайсу.
- Очередь в наркологию сегодня с 6 утра... 300 человек было утром, - рассказывает Марина Кривцова.
По словам ижевчан, некоторые из автомобилистов ночевали около наркодиспансера, чтобы занять очередь пораньше
Отправился в наркодиспансер и наш журналист. В 8 утра протолкнуться на второй этаж, непосредственно к врачам, было практически нереально – люди стояли от входа в здание, в коридорах, у касс… Очередь начиналась еще с улицы – в радиусе полукилометра вокруг диспансера затруднительно было проехать на автомобиле, все обочины заставлены, пробка. По ощущениям, в здании и впрямь находилось не меньше 250 человек.
Собравшиеся заметно нервничали – переругивались. Несколько эмоциональных водителей сцепились прямо у касс – один из мужчин пытался вне очереди пробиться в первые ряды, разгорелся скандал. Кто-то писал, что ему порвали куртку.
Не обошлось 21 ноября и без потасовок
Кстати, длинные очереди из машин были и на улице Фруктовой, где расположена Республиканская клиническая психиатрическая больница. Судя по всему, получив справку нарколога в поселке Машиностроителей, ижевчане отправились за печатью психиатра в Металлург.
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СЕГОДНЯ 22 НОЯБРЯ. ЦЕНЫ И ПРАВДА ПОДНИМУТСЯ?
К счастью, пока цены остаются на прежнем уровне. 21 ноября Минздрав России сообщил, что откладывает введение новых правил медосмотра. Они вступят в силу летом 2020 года.
- С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию, - цитируют федеральные СМИ замглавы ведомства Олега Салагая.
Новые правила вступят в силу в июле 2020 года
Но, позвонив в регистратуру республиканского наркодиспансера, мы узнали, что внутренний приказ о переносе сроков введения новых правил пока не поступал.
- Скорее всего, 22 ноября можно будет получить справку по старой цене, - отметили в учреждении.
В Минздраве планируют провести за оставшиеся полгода дополнительный анализ методов, с помощью которых из числа потенциальных водителей будут вычислять наркоманов и алкоголиков.
ЗНАЙ!
Как нам сообщили в региональном Минздраве, 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование в Республиканском центре медицинской профилактики по адресу: г. Ижевск, пл. 50-летия Октября, 21. Помимо консультации врача-нарколога, на базе Центра профилактики можно будет получить консультации врачей - психиатра, офтальмолога и терапевта, - сообщили в региональном Минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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