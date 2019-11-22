Чем закончился штурм наркодиспансера в Ижевске и когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей?

Вот уже несколько дней в соцсетях появляются фотографии из наркодиспансера в Ижевске. Водители с раннего утра стоят в очередях, чтобы получить медицинскую справку. С чем связан ажиотаж – разбираемся с «Комсомолкой».

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ СЫР-БОР?

Недавно МВД России совместно с Минздравом подготовили изменения в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Они должны были изменить порядок получения медицинской справки водителями: теперь им нужно сдать анализ крови и мочи на алкоголь и наркотики. Цена по новым порядкам должна была бы взлететь в 30 раз – с 200 рублей до суммы от 5000 до 7000 рублей! Вступить в силу новые правила должны были 22 ноября.

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В ОЧЕРЕДИ ПОРВАЛИ КУРТКУ

В Ижевске этот анализ сдать можно лишь в одном месте – Республиканском наркологическом диспансере. Так, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Удмуртии, специальное оборудование для этого исследования закуплено только там. Не удивительно, что накануне 22 числа здесь скопилась очередь из желающих сдать анализы по старому прайсу.

- Очередь в наркологию сегодня с 6 утра... 300 человек было утром, - рассказывает Марина Кривцова.

По словам ижевчан, некоторые из автомобилистов ночевали около наркодиспансера, чтобы занять очередь пораньше

Отправился в наркодиспансер и наш журналист. В 8 утра протолкнуться на второй этаж, непосредственно к врачам, было практически нереально – люди стояли от входа в здание, в коридорах, у касс… Очередь начиналась еще с улицы – в радиусе полукилометра вокруг диспансера затруднительно было проехать на автомобиле, все обочины заставлены, пробка. По ощущениям, в здании и впрямь находилось не меньше 250 человек.

Собравшиеся заметно нервничали – переругивались. Несколько эмоциональных водителей сцепились прямо у касс – один из мужчин пытался вне очереди пробиться в первые ряды, разгорелся скандал. Кто-то писал, что ему порвали куртку.

Не обошлось 21 ноября и без потасовок

Кстати, длинные очереди из машин были и на улице Фруктовой, где расположена Республиканская клиническая психиатрическая больница. Судя по всему, получив справку нарколога в поселке Машиностроителей, ижевчане отправились за печатью психиатра в Металлург.

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СЕГОДНЯ 22 НОЯБРЯ. ЦЕНЫ И ПРАВДА ПОДНИМУТСЯ?

К счастью, пока цены остаются на прежнем уровне. 21 ноября Минздрав России сообщил, что откладывает введение новых правил медосмотра. Они вступят в силу летом 2020 года.

- С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию, - цитируют федеральные СМИ замглавы ведомства Олега Салагая.

Новые правила вступят в силу в июле 2020 года

Но, позвонив в регистратуру республиканского наркодиспансера, мы узнали, что внутренний приказ о переносе сроков введения новых правил пока не поступал.

- Скорее всего, 22 ноября можно будет получить справку по старой цене, - отметили в учреждении.

В Минздраве планируют провести за оставшиеся полгода дополнительный анализ методов, с помощью которых из числа потенциальных водителей будут вычислять наркоманов и алкоголиков.

ЗНАЙ!

Как нам сообщили в региональном Минздраве, 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование в Республиканском центре медицинской профилактики по адресу: г. Ижевск, пл. 50-летия Октября, 21. Помимо консультации врача-нарколога, на базе Центра профилактики можно будет получить консультации врачей - психиатра, офтальмолога и терапевта, - сообщили в региональном Минздраве.

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