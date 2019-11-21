Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за вспышки ротавируса
В Ижевске закрыли частный детский сад из-за вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
- В ходе проведения эпидемиологического расследования были установлены нарушения: в прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, отсутствие меню, нарушение температурного режима хранения продуктов, нарушение технологии приготовления блюд и отсутствие дезинфекции помещений и оборудования, - сообщает пресс-служба.
По фактам выявленных нарушений был составлен протокол, материалы дела направлены в суд. Детский сад закрыли на 60 суток. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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