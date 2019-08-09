Норовирус в детском саду Ижевска: заболели пятеро детей и воспитатель

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-09T10:22:03+03:00

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В одном из ижевских детских садов заболели сразу пятеро детей и воспитатель. Подробности выяснял журналист «Комсомолки».

8 августа в редакцию обратился дедушка 3-летней девочки. Он рассказал, что его внучку отвезли в тяжелом состоянии в инфекционную больницу из детского сада. Также, по словам мужчины, пострадала не только его внучка, но еще несколько детей, уточнить он не смог. При этом девочка ходила в сад всего три дня.

Прокомментировала ситуацию терапевт городской больницы.

- Это может быть пищевое отравление или кишечная вирусная инфекция. По срокам то и другое подходит, надо брать на анализ пищу и смотреть анализы детей, - поделилась терапевт.

Но в Управлении образования администрации города заверили, что отравление точно исключается.

- Сейчас у нас два подтвержденных диагноза норовируса. Всего в детском саду заболели пятеро детей. Первым был ребенок, который пришел после выходных. Его родители в больницу не обратились. Кроме того, заболела воспитатель, сейчас она изолирована, - рассказала Елена Глухова, главный специалист Управления.

На данный момент известно, что 8 августа с проверкой в детский сад приходили специалисты Роспотребнадзора и взяли смывы и пробы готовой еды. 9 августа дети и персонал сада сдадут анализы.

При этом в Управлении образования отметили, что обследование воды в учреждении производится ежемесячно и никаких нареканий не было.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Удмуртии, сейчас проводится эпидемиологическое расследование на выявление всех причин и обстоятельств. Ситуация находится на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU