Годовалая девочка умерла в частном детском саду в Ижевске

В Ижевске в одном из частных детских садов умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 10 декабря 2019 года около 15:00, после тихого часа, воспитатели обнаружили мертвую годовалую воспитанницу сада. Следов насильственной смерти не было, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Также опрашивается персонал детского сада, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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