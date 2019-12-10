2019-12-10T09:40:56+03:00
Общество

Мама 2-летнего мальчика из Ижевска, рядом с телом которой он провел несколько дней, болела пневмонией

На данный момент мальчик находится под присмотром врачей
Дарья ПОРСЕВАДмитрий Бикин
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Фото: АрхивФото: Архив
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Двухлетний мальчик, которого обнаружили в Ижевске рядом с телом матери, находится в больнице. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов 10 декабря.

- Ему два года, по предварительной информации, мама страдала пневмонией. Также есть информация, что она обращалась в больницу и планировала там появиться, но этого не произошло. Состояние мальчика удовлетворительное, врачи делают все необходимое. Сколько он провел дней в квартире, не смогу сказать, примерно несколько дней, - рассказал Ярослав Владимирович.

Проверки по всей Удмуртии были проведены в связи с трагедией в Можге, где 13-летний подросток с ДЦП около недели был в квартире с трупом матери, а после скончался от переохлаждения.

- Сразу, как только произошла эта трагедия, глава республики поручил создать оперативный штаб, который я возглавил. Сейчас ведется тщательное расследование правоохранительных органов и ведется проверка деятельности всех исполнительных властей от Минздрава до Минсоцтруда, - пояснил председатель правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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