По факту гибели ребенка с ДЦП в Удмуртии проверку проводит Можгинская прокуратура
Прокуратура Можгинского района (Удмуртия) начала проверку по факту гибели ребенка с ДЦП в Можге. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
- В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики, - сообщает пресс-служба.
Напомним, 8 декабря в соцсетях появилась информация о трагедии, произошедшей в Можге. 13-летний мальчик с ДЦП скончался от обезвоживания, потому что его мать умерла и он долгое время находился один (подробнее).
К тому же глава Удмуртии поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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