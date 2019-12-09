2019-12-09T10:13:12+03:00
Происшествия

По факту гибели ребенка с ДЦП в Удмуртии проверку проводит Можгинская прокуратура

Информация о трагедии появилась в соцсетях 8 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Можгинского района (Удмуртия) начала проверку по факту гибели ребенка с ДЦП в Можге. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

- В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики, - сообщает пресс-служба.

Напомним, 8 декабря в соцсетях появилась информация о трагедии, произошедшей в Можге. 13-летний мальчик с ДЦП скончался от обезвоживания, потому что его мать умерла и он долгое время находился один (подробнее).

К тому же глава Удмуртии поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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