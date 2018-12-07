2018-12-07T12:26:35+03:00
Общество

Ледовый городок на Центральной площади Ижевска откроют 27 декабря

Забор максимально отодвинут, чтобы было удобно гулять
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В четверг, 27 декабря, в Ижевске на Центральной площади откроется ледовый городок и пройдет зажжение новогодней елочки. Как сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр», сейчас уже заготовили лед из Пычасского пруда, что в Завьяловском районе.

- Строить городок будут те же художники, что проводят прекрасный ледовый фестиваль ангелов и архангелов и в прошлом году проводили «Удмуртский лед». Тема городка – Год театра, - сообщил Сергей Смирнов.

Соответственно, будут фигуры Щелкунчика, Руслана и Людмилы, Жар-птицы, дворец Спящей красавицы, сырный город, лабиринт.

- К 25 декабря забор, который сейчас есть на Центральной площади, максимально сдвинут. К сожалению, останется огражденной техническая зона, но это сделано в целях безопасности, - дополнил Сергей Смирнов.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев дополнил, что ограждения сделают в новогоднем стиле, обустроят пешеходную дорожку и освещение.

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