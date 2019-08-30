2019-08-30T11:06:41+03:00
Спорт

«Учителям не нравилось, что ее нет»: где и как учится чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова

В преддверии 1 сентября, «Комсомолка» пообщалась с бывшей одноклассницей спортсменки
Анастасия Волкова
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Алина в 2020 году заканчивает среднюю школу. ФОТО: Лейсана ЗагитоваАлина в 2020 году заканчивает среднюю школу. ФОТО: Лейсана Загитова
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Каждый ученик переживает особенное волнение перед 1 сентября. Не исключение и Алина Загитова, которая в этом году идет в одиннадцатый класс. Несмотря на то, что в свои 17 лет девушка завоевала «большой шлем» в фигурном катании, получение образования – приоритетная цель именитой спортсменки. Мы выяснили, как Алине удается совмещать напряженный соревновательный график с уроками и где именно учится фигуристка.

ЧАСТО ПРОПУСКАЛА УРОКИ

Алина пошла в школу в 2009 году. Девочка начала учиться в ижевской гимназии №83. Уже тогда будущая чемпионка частенько пропускала уроки – с 6 лет начала тренироваться у Натальи Антипиной в местной детско-юношеской спортивной школе.

Все узнали Алину? ФОТО: @teamzagitova

Все узнали Алину? ФОТО: @teamzagitova

- У нее не было времени посещать все занятия, - делится Софья Пономарева, учившаяся с Алиной в параллельном классе. – Но классная руководительница в начальных классах ее очень поддерживала и помогала.

По словам Елены Жвакиной, заместителя директора по учебной работе в начальных классах гимназии №83, Алина закончила 4 класс хорошисткой.

Алина в начальных классах. ФОТО: официальная страница Загитовой во Вконтакте

Алина в начальных классах. ФОТО: официальная страница Загитовой во Вконтакте

- Когда она перешла в среднее звено, некоторым преподавателям очень не нравилось отсутствие Алины на своих уроках, - добавляет Софья. - Но могу сказать, что были и те, кто шли навстречу. Например, моя мама вела и у нее, и у меня биологию в 5 классе. Она знала, что такое спорт, потому что я сама спортсменка. Поэтому она давала Алине дополнительные задания, за которые ставила только хорошие оценки.

АТТЕСТАТ ПОЛУЧАЛА ОТДЕЛЬНО

В 13 лет Алина прилетела покорять Москву. Она начала тренироваться у Этери Тутберидзе, поэтому получение общего образования продолжилось в центре спорта и образования «Самбо-70».

Алина на торжественной сентябрьской линейке в 2018 году. ФОТО: «Самбо-70»

Алина на торжественной сентябрьской линейке в 2018 году. ФОТО: «Самбо-70»

Благодаря колоссальной работе, несмотря на переломы и неудачи, Загитова смогла добиться высот в фигурном катании. Только вот совмещать спорт с уроками стало еще тяжелее – к соревнованиям добавились рекламные контракты и гала-концерты.

Однако Алина не забросила учебу. И сейчас, когда она находится в России, то посещает уроки. А когда такой возможности нет – занимается с репетиторами и самостоятельно. Так, как призналась фигуристка, она и на чемпионат мира-2018 брала с собой учебники.

Перед поездкой в Германию на турнир серии Челленджер Алина в аэропорту занималась литературой. ФОТО: «Самбо-70»

Перед поездкой в Германию на турнир серии Челленджер Алина в аэропорту занималась литературой. ФОТО: «Самбо-70»

- Когда мне после соревнований напомнили, что нужно сдавать ОГЭ, я растерялась, - рассказала Загитова журналу «Мир фигурного катания». - «Экзамены? Серьезно? Уже так скоро?».

Однако страхи были напрасны. Алина не раз доказывала свое усердие на льду, поэтому и со сдачей экзаменов проблем не возникло.

- Сдала хорошо, - отвечала ранее Алина на вопросы поклонников и журналистов об оценках.

Получить аттестат вместе со своими одноклассниками у спортсменки не получилось - была на сборах в Новогорске. Поэтому документ об общем образовании девушке вручили после торжественного вручения, в частном порядке.

Алина на торжественной сентябрьской линейке в 2018 году. ФОТО: «Самбо-70»

Алина на торжественной сентябрьской линейке в 2018 году. ФОТО: «Самбо-70»

Что принесет новый учебный год Алине? Надеемся, что аттестат с «4» и «5». И, конечно, новые победы в фигурном катании!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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