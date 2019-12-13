На 4 миллиарда больше: куда потратят бюджетные деньги Удмуртии в 2020 году?

10 декабря депутаты Госсовета Удмуртии приняли бюджет республики на 2020 год. 43 народных избранника высказались за, трое воздержались и трое проголосовали против. Куда вложат большую часть денег и с каким трудностями столкнулись депутаты во время голосования? Выяснила «Комсомолка».

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Вновь «в плюсе»

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета Удмуртии Юрий Тюрин отметил, что главное в нынешнем бюджете — сумма доходов в размере 78 млрд рублей. Это на 4 млрд больше, чем год назад.

— Предусмотрено финансирование национальных проектов, в бюджете сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. Самые большие расходы пойдут на здравоохранение, образование, поддержку строительной отрасли, меры социальной поддержки. Мы понимаем, что средств все-таки по некоторым направлениям недостаточно, поэтому работа по бюджету будет вестись в первом полугодии, — подчеркнул Тюрин.

Безвозмездно добавили

По сравнению с первым чтением, во втором учли безвозмездные поступления в размере почти 8 млрд рублей.

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Большая часть этих средств ушла на здравоохранение, образование, строительство и ЖКХ.

На соцподдержку выделили дополнительно 1,861 млрд рублей:

выплаты за рождение третьего и последующих детей

на содержание детей под опекой

соцпомощь на основании социального контракта

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670,2 млн рублей пойдет Минфину Удмуртии (включая инициативное бюджетирование и проценты по госдолгу), 661,1 млн рублей – на развитие сельского хозяйства, 302,5 млн рублей – на поддержку транспорта и дорожного хозяйства, 252,9 млн рублей – на поддержку экономики региона (например, на поддержку малого и среднего предпринимательства), 220,4 млн рублей – на информатизацию и связь (в том числе, на строительство вышек сотовой связи в сельской местности), 165,8 млн – рублей на промышленность и торговлю (развитие сети газовых заправок и создание рабочих мест для инвалидов), 118,2 млн рублей – на поддержку охраны окружающей среды и природных ресурсов (ликвидация свалок, капремонт гидротехнических сооружений).

В этом году предусмотрели важные вопросы по поддержке молодых специалистов, приобретению учебников и питанию для школьников:

— Нам нужно заметить, что наш регион является одним из самых благополучных в этом отношении, потому что горячим питанием мы обеспечиваем всех учащихся начальной школы в сельской местности и молоко плюс хлебобулочные изделия в городских школах. Соответственно эта сумма предусматривалась ежегодно и нынче, если вдруг будет федеральная инициатива все-таки принята, связанная с тем, чтобы обеспечить всех учащихся начальных классов горячим питанием, , – отметила председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

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Чем пожертвовали?

Конечно, даже с увеличенным бюджетом не удалось учесть в окончательном варианте законопроекта некоторые инициативы. Поэтому по части из них профильная комиссия вынесла вердикт: отклонить. Правда, почему-то не с первого раза.

У депутатов возникла проблема… с кнопками. Собираясь проголосовать «против», они нажали «за». В дело пришлось вмешаться спикеру парламента Алексею Прасолову.

— Если комиссия предлагает поддержать, мы голосуем «за», если комиссия предлагает отклонить, мы голосуем «против». Это я просто разъясняю.

С предложением переголосовать категорически не были согласны лидеры фракции ЛДПР Тимур Ягафаров и член фракции КПРФ Владимир Бодров. Они высказались о том, что это нарушает регламент мероприятия. Но председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Владимир Невоструев никаких противоречий не заметил. И депутаты все-таки переголосовали.

– Произошла техническая ошибка, мы не понимаем иной раз как нажимать на кнопки. Если вы не против, давайте переголосуем, – сказал на заседании председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

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Кроме того, Ягафаров и руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков высказали свои сожаления, что по ряду статей средства на 2020 год так и не предусмотрели.

— Отрадно отметить, что бюджетная комиссия и глава республики поддержали наши предложения, касающиеся в частности переселения из аварийного и ветхого жилья, организации отдыха детей, поддержки спорта, — заявил Тимур Ягафаров. — Но, к сожалению, в результате рассмотрения большинство поправок отклонено, и принципиально важные направления, как и в проекте первого чтения, не получили должного финансирования. В частности, отмечу вопрос реконструкции и строительства сооружений очистки и подготовки воды на территории Удмуртской Республики.

— Не поддержана поправка об увеличении бюджетных ассигнований на ремонт памятников Великой Отечественной войны в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. <…> Также беспокоит вопрос по поводу контейнерных площадок. Все знают, что началась «мусорная реформа», она идет уже год, мы работаем, но до сих пор некоторых контейнерных площадок как не было, так и нет.

Кроме того, он обратил внимание, что сумма, предусмотренная на сельское хозяйство уже больше трех лет «ни на рубль не увеличивается».

Председатель фракции «Единая Россия» Елена Дербилова оценила бюджет положительно. Сказала, что он выглядит «очень достойно».

— У нас состоялось заседание двух президиумов, где мы конструктивно оценили все позиции. Более того, надо отдать должное главе нашей республики, у нас поступили дополнительные средства из федерального бюджета, где мы с коллегами отработали и подготовили поправки. Понятно, что по некоторым позициям они касаются только первого квартала, но последовательная работа, как и в прошлом году, будет вестись по наполнению нашего бюджета и в последующем, я думаю, мы примем соответствующие изменения, – отметила она.

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