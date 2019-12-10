Бюджет принят: депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-10T12:42:09+03:00

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10 декабря, во вторник, на сессии госсовета Удмуртии депутаты во втором чтении приняли бюджет на 2020 год.

После первого чтения поступило 470 правок, из которых 435 профильная комиссия рекомендовала принять. Так, доходы ожидаются в объеме 78,078 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 57,37 млрд рублей, безвозмездные поступления - 20,7 млрд рублей, расходы - 77,63 млрд рублей, а профицит бюджета в 2020 года составит 446,6 млн рублей.

За принятие бюджета выступило 42 депутата, трое были против и трое воздержались.

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ИСТОЧНИК KP.RU