Бюджет принят: депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год
10 декабря, во вторник, на сессии госсовета Удмуртии депутаты во втором чтении приняли бюджет на 2020 год.
После первого чтения поступило 470 правок, из которых 435 профильная комиссия рекомендовала принять. Так, доходы ожидаются в объеме 78,078 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 57,37 млрд рублей, безвозмездные поступления - 20,7 млрд рублей, расходы - 77,63 млрд рублей, а профицит бюджета в 2020 года составит 446,6 млн рублей.
За принятие бюджета выступило 42 депутата, трое были против и трое воздержались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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