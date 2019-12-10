2019-12-10T12:42:09+03:00
Политика

Бюджет принят: депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год

После первого чтения поступило 470 правок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

10 декабря, во вторник, на сессии госсовета Удмуртии депутаты во втором чтении приняли бюджет на 2020 год.

После первого чтения поступило 470 правок, из которых 435 профильная комиссия рекомендовала принять. Так, доходы ожидаются в объеме 78,078 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 57,37 млрд рублей, безвозмездные поступления - 20,7 млрд рублей, расходы - 77,63 млрд рублей, а профицит бюджета в 2020 года составит 446,6 млн рублей.

За принятие бюджета выступило 42 депутата, трое были против и трое воздержались.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В гордуме Ижевска количество депутатов может сократиться с 42 до 35.

- Руководство одной из компаний Ижевска несколько месяцев не выплачивало зарплату.

- Стали известны подробности произошедшего случая в Ижевске, когда двухлетний малыш просидел в квартире с трупом матери.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Удмуртии превысил 39 млрд рублей
В ближайшее время в подземном переходе у УдГУ в Ижевске установят новые поручни
У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска золотые украшения
В гордуме Ижевска количество депутатов может сократиться с 42 до 35
Руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату
Мама 2-летнего мальчика из Ижевска, рядом с телом которой он провел несколько дней, болела пневмонией
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
ХК «Ижсталь» обыграла команду из Пензы
В онкодиспансере Удмуртии появится аппаратура для лучевой терапии
В «Удмуртнефти» подвели главные спортивные итоги года
Почти 2000 водителей Ижевска попались пьяными за рулем с начала года
На двух трассах Удмуртии появится освещение
Пешеходный переход на улице Рупасова в Ижевске стал регулируемым
Бесплатное дообследование и ускоренная госпитализация: что изменится для застрахованных в Удмуртии в 2020 году?
4,4 тонны и 20 метров: в Ижевске начали монтировать новогоднюю ёлку
Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке
Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
В Можге простились с погибшими 13-летним ребенком и его матерью