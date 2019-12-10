«Цель – сохранить 30-35 магазинов»: власти Ижевска хотят сохранить магазины «Ижтрейдинг»
В Ижевске планируют сохранить торговую компанию «Ижтрейдинг». Об этом журналисту «Комсомолки» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
- Ситуация действительно тяжелая, но не безнадежная. Мы проводим работу с его основным кредитором, проводим работу с компанией X5 Retail Group*, которая часть займет площадей, и работу нацеливаем на то, чтобы сохранить компанию «Ижтрейдинг».Сейчас цель – это сохранить из 77 действующих магазинов 30-35 и выйти на новый рост, - рассказал Виктор Лашкарев.
Также, по словам министра, новые магазины появятся в восьми торговых центрах вместо «Ижтрейдинга».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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