2019-12-10T18:00:44+03:00
Общество

«Цель – сохранить 30-35 магазинов»: власти Ижевска хотят сохранить магазины «Ижтрейдинг»

На данный момент в «Ижтрейдинге» работает около 2,5 тысячи человек
Ульяна КОЛМОГОРОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: Михаил КрасильниковФото: Михаил Красильников
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В Ижевске планируют сохранить торговую компанию «Ижтрейдинг». Об этом журналисту «Комсомолки» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

- Ситуация действительно тяжелая, но не безнадежная. Мы проводим работу с его основным кредитором, проводим работу с компанией X5 Retail Group*, которая часть займет площадей, и работу нацеливаем на то, чтобы сохранить компанию «Ижтрейдинг».Сейчас цель – это сохранить из 77 действующих магазинов 30-35 и выйти на новый рост, - рассказал Виктор Лашкарев.

Также, по словам министра, новые магазины появятся в восьми торговых центрах вместо «Ижтрейдинга».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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