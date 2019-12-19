Из чего состоит и безопасен ли для животных: 5 вопросов о новом реагенте, который используется в Ижевске

В этом году Ижевске перешел на новый противогололедный материал «Бионорд». Его закупили двух видов: обычный и двухфазный. В чем разница между ними и как новый реагент влияет на здоровье животных, разбиралась «Комсомолка».

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ?

«Бионорд» состоит из четырех компонентов: солей калия и кальция, биофильной добавки и ингибитора. Биофильная добавка снижает вредное воздействие на почву и здоровье питомцев. А ингибитор помогает «выжить» обуви и машинам. Реагент безвреден, если сыпать его на дороги в меру. Поэтому расход материала под строгим контролем.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Попадая на снег, «Бионорд» плавит его, образуя снежную кашу. Двухфазный реагент действует быстрее, однако перед работой его нужно смачивать. В зависимости от погоды требуется 40-60 граммов материала на 1 квадратный метр.

КАК КОНТРОЛИРУЮТ РАСХОД РЕАГЕНТА?

Во-первых, город закупил новую технику - шесть комбинированных дорожных машин (КДМ). У них есть дозатор, который контролирует расход материала. Кроме того, в этом году впервые за долгое время подрядчик не закупает сам себе противогололедный материал.

- Его приобретает администрация Ижевска, и мы подотчетно выдаем его подрядчику, - заявил Евгений Бунтов, заместитель начальника учреждения Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (СБиДХ).

Так выглядит новая КДМ, которой будут обрабатывать дороги городаФото: Анастасия Захарова

ГДЕ ЕЩЕ ПРИМЕНЯЮТ «БИОНОРД»?

«Бионорд» используют примерно в 50 городах России: Москве, Екатеринбурге, Казани, Самаре и других. Аналогичные «Бионорду» двухфазные реагенты применяют в Австрии, Германии, США, Канаде и других странах. Уровень аварийности в этих городах стал ниже: в Москве он упал на 67%, а в Казани - на 45%.

- Если брать магистральные дороги, с ноября, когда пошел первый снег, мы начали применять «Бионорд». В период снегопада, в период падения снежных масс не было таких ситуаций, что встал общественный транспорт, кто-то не смог проехать, была повышенная скользкость. В принципе пока положительные впечатления от применения данного материала, - говорит Евгений Бунтов.

БЕЗОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ?

Биофильная добавка в составе реагента снижает вредное воздействие на почву и здоровье питомцев - он безопаснее, чем вещества, которые использовали раньше. Кроме того, двухфазного реагента требуется меньше, чем однофазного. Поэтому он менее вреден с экологической точки зрения.

- Так как материала применяется меньше, экологическая составляющая выше, - говорит Евгений Немировский, коммерческий директор Уральского завода по производству противогололедного материала.

Однако если у животных на лапках царапины, то ходить питомцу будет неприятно: соль всегда болезненно воздействует на ранки.

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