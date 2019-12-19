19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
В Ижевске 19 декабря, в четверг, ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба города.
- На улицы города вышли 107 единиц техники предприятий благоустройства и 103 дорожных рабочих. Запланированы работы по подсыпке, подметанию проезжей части и тротуаров, расширение проезжей части, - сообщает пресс-служба.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 19 декабря температура днем составит −2…−1 градусов, ночью −1…0 градусов, весь день снег.
20 декабря, в пятницу, днем −3…−2 градуса, ночью −7…−5 градусов, небольшой снег.
По предварительному прогнозу, в выходные в Ижевске ожидается похолодание до -10 градусов.
ГИБДД МВД по Удмуртии рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, воздержаться от резкого торможения и соблюдать безопасную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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