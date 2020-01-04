2020-01-04T10:33:20+03:00
Звезды

Фоторепортаж: Кулинарный баттл и выступление «Пиццы» в Ижевске

«Комсомолка» собрала самые яркие фото и эмоции с праздника
Екатерина АРДАШЕВАКсения Аксенова
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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Новогодний фестиваль «Мечты – это про100!» в Ижевске продолжается. 3 января на Центральной площади состоялась праздничная программа «Удмуртия – это вкусно!»

Перепечи и пицца – кто кого?

В центре праздника оказался настоящий кулинарный поединок «Перепечи против пиццы». Секретами приготовления «соперников» делилась два повара. Оказалось, что хотя и готовятся эти блюда по-разному, объединяет два рецепта одно: готовить нужно с душой!

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

А еще готовить можно под музыку. Пока творились кулинарные шедевры, для зрителей выступали муниципальный хор Ижевска, народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо», муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск», удивляли инструментальный дуэт «Треш Фолк» и Александр Дулесов с шоу «Поющие бокалы».

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

В конце поединка ижевчанам удалось попробовать то, что приготовили повара.

- Я за перепечи! Пиццу может приготовить любой, а вот для перепечей нужна сноровка и настоящая печка – только там они самые вкусные и настоящие! – поделилась жительница Ижевска Галина.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Поющая «Пицца»

А главным событием вечера стало выступление группы «Пицца» и ее лидера Сергея Приказчикова. Эту группу знают и любят в Ижевске. Чтобы послушать полюбившиеся хиты на Центральной площади собралось более семи тысяч человек! В восторге от выступления остались и ижевчане и гости Удмуртии.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

- Только в Ижевске я наконец-то, смогла попасть на выступление этой группы. Было потрясающе, я даже голос сорвала, - рассказала жительница Уфы Камила.

Впервые «Пицца» посетила Ижевск в 2012 году. В тот раз самолет, на котором летели музыканты, попал в снежную бурю и целый час кружили над аэропортом, в результате исполнители чуть не опоздали на концерт. Но в этот раз обошлось без приключений, и Сергей Приказчиков даже назвал перелет приятным.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Как сообщает портал IZHLIFE, прогуляться по Ижевску музыканту не удалось, так же. Как и толком встретить Новый год, зато Сергей впервые попробовал настоящие удмуртские перепечи.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

- Прикольная штука! – эмоционально отозвался он. - Это что-то типа жульена, а еще на беляш и эчпочмак похоже. Кстати, на площади была совсем не итальянская пицца. В Италии совсем другая, я ее люблю, хоть у меня от нее изжога жуткая. Но эта штука с мясом и с сыром еще… Как она называется? Да, перепеча! Роскошная! Никогда не пробовал, но сейчас у меня прямо воодушевление. Научите мою жену их готовить, или хотя бы тещу!

О долгожданном отдыхе и новом альбоме

Кроме того, Сергей Приказчиков поделился с журналистами планами на отдых. Отмечать праздники он будет с семьей в Тайланде. Двухлетняя дочка музыканта Вера уже с нетерпением ждет, когда папа вернется с гастролей.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Кстати, во время прошлой поездки в Таиланд Сергей написал песню «Вера». Над аранжировкой он пока думает - песня получилась очень личной.

- И альбом пишется, - рассказал музыкант. - Он будет, наверное, осенью. Он фактически уже есть. И он вкусный-вкусный! Такой вкусный, как первый наш альбом. Очень жирный альбом получается!

Кстати!

Вплоть до 7 января на Центральной площади будут проводиться развлекательные программы:

Каждый день в 12:00 будет интерактивная программа для детей, а с 19:00 – тематические праздничные мероприятия.

Сегодня, 4 января, праздник пройдет под девизом «УДМУРТИЯ – это Техно».

5 января – «УДМУРТИЯ – это Метко», 6 января – «УДМУРТИЯ – это Космо», 7 января – «УДМУРТИЯ – это про100!».

Полную программу праздничных мероприятий смотрите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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