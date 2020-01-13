10-летняя девочка в Ижевске сломала позвоночник, вылетев из тюбинга

Каждую зиму жертвами незаконных горок становятся десятки малышей. Вот и сейчас порядка 20% пациентов травматологии Республиканской детской клинической больницы пострадали при катании на тюбингах. Кто-то поступил в новогоднюю ночь, кто-то – в каникулы. Одна из них – 10-летняя Настя (имя изменено - прим. ред.).

ВЫЛЕТЕЛА ИЗ ТЮБИНГА

- Мы живем в пригороде, - рассказывает ее мама Виктория. - Больше всего мои дети любят кататься горки - местные ребята сами раскатали спуск к пруду. 2 января мои дети – дочка и сын – отправились туда с моей двоюродной сестрой и ее ребенком. Настя неудачно упала – на одном из импровизированных трамплинов ее выбросило из тюбинга.

Ребенок упал, стукнувшись спиной. В первый момент после удара дочь Виктории просто не смогла вздохнуть, и подбежавшая родственница, имеющая медицинское образование, сразу поняла, что случилась беда. Она привезла девочку домой, и уже оттуда родители вызвали скорую помощь. В больнице сделали рентгеновский снимок, который показал компрессионный перелом одного из позвонков.

Некоторые переломы требуют не только наложения гипса, но и оперативного вмешательстваФото: Екатерина АРДАШЕВА

Сейчас девочка находится в больнице - выписать ее обещают примерно через неделю. Однако после этого ее ждет долгое восстановление - наблюдаться у врачей она будет целый год.

- Долгое время девочке нельзя будет принимать сидячее положение, также потребуется носить специальный корсет и минимум три месяца она не увидится со школьными друзьями, - говорит лечащий врач девочки.

КТО ВИНОВАТ?

Почему произошло несчастье, мама пострадавшего ребенка точно сказать не может: по ее словам дочка всегда каталась очень аккуратно и крепко держалась. Разве что тюбинг в этот раз был маловат – девочка взяла его у младшего брата.

- Конечно она в больницу ложиться не хотела, ведь было самое начало каникул, - вспоминает девушка. - Она сделала все домашние задания, даже по фортепиано все уроки выучила, чтобы просто две недели отдыхать, играть. Но мы ее уговорили. Первые дни постоянно были рядом – она одна очень скучала. А на тюбингах мы пока решили больше не кататься. Младший ребенок и не просится - он сам очень испугался, когда сестра на его глазах упала.

Чаще всего травмируются конечности, находящиеся за пределами тюбинга, но травмы позвоночника также нередкиФото: Екатерина АРДАШЕВА

В одном мама Насти не сомневается - очень важно соблюдать технику безопасности и серьезно поговорить с детьми перед катанием.

- Хочется всем родителям сказать: с детыми надо инструктаж проводить, чтобы они тюбинг по размеру брали, садились ровно и держались как следует. А если ребенок все-таки ушибся, то нужно обязательно обращаться к врачу и тщательно обследоваться.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Тем временем, местные специалисты считают, что тюбинги в принципе нужно запретить на законодательном уровне.

- Это непредсказуемое средство передвижения. Особенно на необорудованных участках с трамплинами, - считает Олег Неганов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением стационара Республиканской детской клинической больницы.

Ребенок не может управлять движением тюбингаФото: Константин ИВШИН

Как объясняет врач, в отличие от санок и снегокатов, тюбингом невозможно управлять. Из санок, на полном ходу несущихся в дерево или к автотрассе, можно выпрыгнуть, завалиться на бок, затормозить ногами, но в тюбинге ребенок сидит в таком положении, которое не позволяет сгруппироваться в экстренной ситуации.

- На сегодняшний день у нас в отделении находится около 20 человек, - говорит Олег Неганов. - Дети поступали в новогодние праздники по экстренным показаниям со скелетными травмами, полученными в результате «бурного празднования». Несколько детей поступили в новогоднюю ночь и 1 января. Дети поступают в состоянии средней тяжести, но бывают поступают и в тяжелых состояниях, например, в результате автодорожных происшествий, падения с высоты.

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