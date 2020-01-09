8-летнего мальчика на тюбинге сбили в Удмуртии

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:30:53+03:00

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В Воткинске (Удмуртия) 6 января произошло ДТП с участием 8-летнего мальчика на тюбинге. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 52-летний водитель машины «Пежо» ехал по двору, где сбил 8-летнего мальчика, который ехал на тюбинге в непредусмотренном для катания месте, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: чтобы отдых стал приятным и безопасным для вас и ваших детей, внимательно отнеситесь к выбору места и средства для катания!

Не используйте в качестве горок снежные насыпи и места вблизи проезжих частей! Научите детей правилам безопасного поведения на зимней прогулке! Помните, что от вас зависит жизнь и здоровье вашего ребенка!

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ИСТОЧНИК KP.RU