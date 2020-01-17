Лужи и распускающиеся почки на деревьях: вернется ли зима в Ижевск?

Погодные итоги 2019 года Ижевска и Удмуртии поражают: мало того, что год был теплым, так еще за январь не было ни одного морозного дня (до - 30). По словам синоптиков, такое явление вполне закономерно для нынешней ситуации. Чем опасны для жителей погодные аномалии и чего ждать дальше, разбирался корреспондент «Комсомолки».

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ?

Жители Ижевска жалуются: после сильных снегопадов в столице Удмуртии пришла настоящая оттепель. В объектив фотографов попали распускающейся почки на деревьях и зеленый газон появившийся из-под сугробов.

В одной из многих снежных проталин уже виден газон Фото: Ирина Бурцева

Также, например, временно закрыли каток «Динамо». А администрация города попросила отказаться от катаний на ледовом городке на Центральной площади города ради собственной безопасности.

Фото: vk.com/dynamo_izh

Весенняя слякоть и огромные лужи – вот чем запомнится ижевчанам январь. Особенно автомобилистам, которые теперь буксуют в глубоких лужах и стоят в очередях на автомойку.

ПОЧЕМУ ТАК?

По словам заведующего кафедрой метеорологии климатологии и экологии атмосферы Приволжского федерального университета Юрия Переведенцева, в этом году вся территория России находится под влиянием Северной Атлантики. Это значит, что не только в Удмуртию, но и в соседние регионы постоянно идут теплые воздушные массы.

Январь в этом году необычайно теплый Фото: Людмила Куликова

- Сибирь в 2019 году не оказывает на климат страны почти никакого влияния. Территория Удмуртской республики не подвергается холодным массам ни с севера, ни с востока, - объясняет причины погодной аномалии ученый.

Но вслед за оттепелью в республику все-таки придет небольшое похолодание. По сообщениям регионального Гидрометцентра, в ночь на праздник Крещения будет небольшой минус, от -1 до -5 °С, слабый ветер, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет постепенно понижаться и достигнет минимума в ночь на вторник: до -10..-15 °С, а затем ожидается очередное потепление.

Вот прогноз погоды на ближайшие 10 дней по данным сервиса «Яндекс. Погода»:

17 января: днем +1, пасмурно, небольшой дождь;

18 января: днем +1, облачно, небольшой снег;

19 января: днем 0, облачно, небольшой снег;

20 января: днем -1, облачно, снег;

21 января: днем -1, облачно, снег;

22 января: днем -1, облачно, небольшой снег;

23 января: днем -2, облачно, небольшой снег;

24 января: днем -6, облачно, небольшой снег.

А ЧТО ЖДАТЬ ВЕСНОЙ?

Март в наших краях традиционно теплый, и метеоролог уверен, что в этот раз ничего не изменится.

- Как показывает практика, погода следующего месяца на 70% совпадает с погодой предшествующего ему. То есть если январь у нас теплый, февраль будет похожим, - утверждает Юрий Переведенцев.

Фото: Людмила Куликова

Тот факт, что сейчас наблюдается аномальное потепление (на 10-12 оС выше нормы – Прим.Ред.), метеоролога не смущает. Наоборот, эксперт утверждает - жителям Удмуртии повезло.

- Нет ни сильных снегопадов, ни морозов. Если были бы традиционные морозы, перемерзли бы и полопались трубы. Также этой зимой не наблюдается эпидемий гриппа – народ не простужается от холодов, -уверен профессор.

Также отсутствие мороза принесет пользу и садоводам. По словам Дмитрия Адаховского, преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ, теплая зима – это не плохо:

- Это безусловное преимущество для всех: растения спокойно себе зимуют и не перемерзают, -уверен ученый.

Фото: Людмила Куликова

По рассказам ученых-метеорологов, сейчас наблюдается тенденция прихода ранней весны и раннего лета. Метеорологическая весна наступает тогда, когда температура переходит через нулевую отметку, а метеорологическое лето – когда через 15 оС градусов тепла. И утверждают, что последнее время что ни месяц – то рекорд температуры. Количество холодных дней, где температура опускалась бы ниже 20 оС становится меньше из года в год.

- Сегодня при замерах высоты снежного покрова получилось 27 сантиметров при норме в 45, - рассказал природовед Дмитрий Адаховский.

По этой причине главная весенняя проблема Ижевска и Удмуртии – половодье, в 2020 году жителям республики не грозит. Для критических ситуаций недостаточно снега.

Многие жители также из-за нехватки снега опасаются летней засухи, но и тут эксперт заверил – поводов для беспокойства нет:

- Несмотря на отсутствие половодья, засухи не ожидается. В конце лета и осенью шло много дождей, это и поспособствовало насыщению почвы влагой, - отметил Дмитрий Адаховский.

Выводы неоднозначны: зима хоть и аномальная, однако негативных последствий для жителей не будет. А нам остается запастись резиновыми сапогами и смело шагать в сторону весны.

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