2020-01-17T12:19:03+03:00
Общество

«Лед на катке может быть неровным»: каток в парке имени Кирова в Ижевске начал подтаивать

Температура воздуха в ближайшие дни ожидается в районе +1
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске самый длинный каток в парке имени Кирова из-за плюсовых температур начал подтаивать. Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска».

- Обратите внимание, что в связи с погодными условиями лёд на катке может быть частично неровным, бугристым. Для нормального функционирования катка температура воздуха должна быть ниже 0 градусов, чего не ожидается до конца этой недели, - говорится в сообщении.

Ранее временно закрыли каток на стадионе «Динамо» (подробнее).

А на Центральной площади ижевчан в целях безопасности попросили не кататься на ледяных горках (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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