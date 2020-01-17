В одном из городов Удмуртии отменили крещенские купания из-за погоды

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:01:05+03:00

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В Глазове (Удмуртия) отменили крещенские купания из-за погоды. Об этом сообщает пресс-служба города.

- После выездного совещания городской КЧС, комиссия выявила несоответствие состояния льда на городском пляже предъявляемым требованиям - из-за теплой погоды снизилась толщина льда, и появились промоины у берега, - говорится в сообщении.

В целях безопасности было принято решение об отказе в этом году от купели. В ночь с 18 на 19 января в Спасо-преображенском соборе Глазова священнослужители проведут крещенские службы и освящение воды.

Напомним, 70 купелей для крещенских купаний планируют организовать в Удмуртии, из них две - в Ижевске. Сейчас сотрудники МЧС осматривают участки, где планируют разместить купели.

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ИСТОЧНИК KP.RU