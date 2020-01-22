Материнский капитал на первого ребенка, повышение тарифов и бесплатные лекарства: о чем рассказал глава Удмуртии

21 января прошло традиционное «Утро с Главой Удмуртии» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки молодых и многодетных семей, о росте тарифов в республике и подвел итоги Года здоровья.

460 тысяч за первого ребенка

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Владимир Владимирович затронул тему материнского капитала, а также рассказал о нововведениях, которые коснутся молодых семей. Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире прокомментировал слова президента.

- С 1 января 2020 года будут осуществляться ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами - 4900 рублей. Таких семей у нас около 8 тысяч и в них воспитываются более 17 тысяч детей. После принятия федеральных законов будут приняты нормативно-правовые акты на уровне республики, тогда мы поймем, в каком формате это будет, но даже если мы начнем выплачивать с 1 марта, то расчет будет с 1 января, - отметил глава республики.

Также, по словам Александра Бречалова, с января 2020 году семьи, в которых доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3 лет - около 9964 рублей.

Глава региона рассказал, как будет реализоваться программа «Материнский капитал» - она будет продлена.

"Таких ситуаций быть не должно!" Глава Удмуртии потребовал решить вопрос с проведением МРТ ребенку 00:00 00:00

- Теперь деньги будут получать семьи при рождении первого ребенка. На 2020 год размер выплаты 466 тысяч рублей, мало того, при рождении второго ребенка семья дополнительно к выплате за первого ребенка получает 150 тысяч рублей. Хочу добавить, что в конце года мы приняли региональную меру поддержки - с 1 января 2021 года на улучшение жилищных условий для семей, в которых появится третий и последующий ребенок, она составит 240 тысяч рублей. Мы предусмотрим на эти цели 75 млн рублей, - отметил Александр Бречалов.

При этом Александр Владимирович сообщил, что все дети в начальной школе будут питаться бесплатно - решение, принятое в прошлом году, вступит в силу с 1 марта 2020 года.

30 рублей за проезд?

Уже несколько месяцев жители Ижевска и Удмуртии обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и на коммунальные услуги. Глава региона в эфире прояснил некоторые моменты.

Фото: Сергей Грачев

- Сразу скажу, что проезд не подорожает до 30 рублей. Мы не приняли окончательное решение по размеру тарифа, но стоимость проезда не поднималась уже с 2015 года! Между тем необходима замена подвижного состава и депо, - отметил Александр Владимирович. - Что касается остальных тарифов, хочу напомнить, что в Удмуртии годами тарифы не поднимались, у нас самые низкие тарифы из всех регионов. За сезон специалисты водоканала ремонтируют один участок несколько раз, это происходит, потому что более износ сетей более 60%, а в некоторых местах и 90%. И без инвестиций не справиться. Поэтому повышение неизбежно.

Итоги Года здоровья

2019 год был объявлен Годом здоровья, Александр Бречалов подвел итоги года и рассказал, что планируется сделать в 2020 году в этом направлении.

- Проблема недофинансирования для обеспечения бесплатными лекарствами, несомненно, остается. Если до 2019 года на эти цели выделялось 250-290 млн рублей максимум, то на этот год выделили 1 млрд рублей, в три раза больше, чем в 2018 году. Всем врачам и министерству было поручено следить за выдачей бесплатных лекарств, - сказал глава Удмуртии.

В эфире также прозвучала история о ребенке, который не может пройти диагностику вот уже четыре месяца.

- Сейчас будем разбираться, у ребенка очень сложная ситуация по здоровью, которая требует оперативной диагностики Они встали в очередь на прохождение МРТ в октябре и до сих пор не прошли. Минздрав и главврачи! Таких ситуаций быть не должно! Тем более, когда речь идет о возможности тяжелого заболевания. Четвертый месяц мама стоит в очереди, а им говорят - март, апрель. У нас достаточно диагностической техники! Георгий Щербак, (и.о. министра здравоохранения Удмуртии. - Прим. ред.), задачу я вам поставил, поэтому докладывайте мне, - возмутился глава республики.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В 2019 году было построено дополнительно восемь передвижных медкомплексов, в которых, только за ноябрь и декабрь прошли осмотры более четырех тысяч человек из 147 населенных пунктов.

Немаловажное нововведение в 2019 году отметил Александр Владимирович - это санавиация, с помощью которой с июля по декабрь было эвакуировано 96 человек, включая девять детей.

А также глава региона рассказал о планах на год.

- В 2020 году планируется внедрение бережливых технологий - установка инфотабло, установка новых кабинетов для прохождения диспансеризации и вакцинации. К концу 2020 году в проект должны войти 136 поликлиник республики. Планируется создание цифрового контура - внедрение электронной медкарты. Принимаем меры для того, чтобы ликвидировать нехватку врачей. Будут строиться 88 ФАПов взамен негодных, - сказал Александр Бречалов.

«Большой ремонт»

Не мог глава республики не затронуть тему ремонтов соцучреждений. Так, в 2019 году был запущен проект «Большой ремонт», в рамках которого ремонтировали школы и детские сады.

Фото: Сергей Грачев

- Успешный проект, несмотря на некоторые изъяны. 60 школ будет отремонтировано в 2020 году в Удмуртии, помимо этого будет построено 20 детских садов, четыре Дома культуры отремонтируем и три построим, - отметил Александр Бречалов.

Инициативное бюджетирование

Всего в 2019 году поступила 141 заявка, реализовано 83 проекта. Общая сумма 76 млн рублей, самые разные инициативы от дорог до ремонта памятников воинам Великой Отечественной войны. Глава Удмуртии отметил, что в 2020 году проект «Инициативное бюджетирование» продолжится и рассчитывает, что удастся реализовать намного больше.

Что же со строительством тубдиспансера?

Александр Бречалов сообщил, что по плану в 2021 году должны ввести в эксплуатацию новый тубдиспансер. Проект очень большой и дорогой и он надеется, что его успеют реализовать за этот срок.

2020 год - Год предпринимательства

Глава Удмуртии объявил 2020 Годом предпринимательства, в эфире радио он рассказал, почему.

- За последние два года Удмуртия показала рост инвестиций в капитал около 10%. У нас очень существенный рост несырьевого экспорта. В 2019 году мы достигли отметки в 500 млн долларов США. При этом 20 января был открыт Дом предпринимательства - в режиме офлайн в одном месте информация обо всех институтах поддержки, не только консультация, но и оказание реальной помощи. Почему Год предпринимательства? Хочется, чтобы жители изменили отношение к предпринимательству. Чтобы люди понимали, что это рабочие места, это те деньги, за которые мы ремонтируем школы, делаем праздники и т.д., - отметил глава республики.

«Займитесь лучше спортом»

В конце программы Александр Владимирович обратился ко всем жителям Удмуртии с просьбой не садиться за руль пьяными и привел статистику ДТП только за праздничные дни.

Фото: Архив

- 263 ДТП за праздники, пять человек погибли, еще 59 получили травмы. За праздники сотрудники ГИБДД выявили 178 пьяных водителей, только в Ижевске 60 человек. Нет никаких оснований для того, чтобы пьяным садиться за руль. Лучше занимайтесь спортом, - заключил Александр Бречалов.