Порывы на улице Холмогорова в Ижевске: этот участок сетей может попасть в программу капремонта раньше срока

26-27 января на улице Холмогорова в Ижевске произошло несколько порывов теплосетей. Это отразилось на теплоснабжении более 200 домов. Но ненадолго. Только пара домов в эти дни на несколько часов оставались совсем без тепла, в остальных было холоднее, чем обычно из-за снижения температуры теплоносителя.

Масштабные работы среди зимы испугали горожан — неужели это грозит коллапсом? Журналист «Комсомолки» выяснил, есть ли повод для беспокойства и как работы повлияли на жизнь горожан.

«Особых проблем не почувствовала»

Жители «Металлурга» жаловались на отсутствие горячей воды и отопления в своих квартирах в эти дни. Напомним, температура воздуха «за бортом» 27 января составляла -13 градусов.

По рассказам жительницы ул. 50 лет ВЛКСМ в Ижевске, ситуация спокойная.

— Вы знаете, особых проблем я не почувствовала. У нас отключали отопление и горячую воду вчера (26 января, когда произошел первый порыв. — Прим. ред.), я накинула кофточку для тепла, его быстро вернули, почти не заметила ничего, — делится Ольга.

Ижевчанка Ксения отнеслась к ситуации с меньшим спокойствием.

— Отопление отключали и горячую воду на несколько часов. Не лучшее решение для морозной погоды, которая стоит сейчас! Но у нас стоит собственный водонагреватель, если бы не он, не знаю, как пережили бы с маленьким ребенком это время, — сетует жительница ул. Холмогорова.

Ирина, проживающая на ул.8-я Подлесная, дискомфорта не испытала.

— У нас все прошло почти благополучно. Батареи были холодные, а вода бежала чуть теплая, — рассказывает женщина.

«Это абсолютно нормальная ситуация»

По словам Дмитрия Хворенкова, заведующего кафедрой «Теплоэнергетика» Института энергетики и ЖКХ ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, ижевчанам ничего не угрожает.

— Все возникающие нештатные ситуации устраняются оперативно, и не каждый житель, находясь в своей квартире, замечает временные изменения в режиме подачи теплоносителя, — заявляет эксперт.

И, кстати, порывы могут происходить даже на новых коммуникациях.

— Главный «враг» тепловых сетей – изменение температуры теплоносителя, что является неизбежным фактом в отопительный период. Порывы на тепловых сетях – это абсолютно нормальная ситуация. Она может происходить даже на новых коммуникациях, несмотря на 100% -й контроль сварных соединений, несмотря на гидравлические испытания, которым подвергаются трубопроводы до начала отопительного сезона. Думаю, ситуация 2015-2016 годов не повторится, — заявляет энергетик.

Кстати, за время концессии ООО «УКС» заменил 10% теплосетей.

— С точки зрения технического состояния тепловых сетей, ситуация должна начать улучшаться, поскольку финансовые вливания в коммуникации ведутся, а именно это является обязательным условием поддержания работоспособности системы теплоснабжения в целом. Темпы снижения повреждений будут зависеть от интенсивности финансирования. Но ситуация должна была сдвинуться с «мертвой» точки. Думаю, что ситуации 2015-2016 годов не повторится, — анализирует эксперт.

Сети в этом районе отремонтируют раньше, чем планировали

О том, что риск повторения 2015-2016 гг. маловероятен, рассказали IZHLIFE и в пресс-службе «Удмуртских коммунальных систем». Трубопровод на участке, где возникли проблемы, ввели в эксплуатацию в 1985 году. Капитального ремонта там не было, да и проблем до недавнего времени тоже.

— По предварительным планам, на этом участке теплосети реконструкция предполагалась не ранее 2025-2026 гг. Вместе с тем, из-за статистики повреждаемости эти планы могут быть пересмотрены, и обновление будет выполнено в более ранний период, — прокомментировали в компании.

Ежегодно объекты реконструкции согласовываются с администрацией города, в список попадают те участки, где обнаружено больше всего дефектов.

В «Удмуртских коммунальных системах» поясняют, что концессия рассчитана на 16 лет и рассчитана на поэтапную реконструкцию изношенных участков. Соответственно, нет возможности заменить одновременно все трубы.

В 2019 году уровень повреждаемости теплосетей по сравнению с «пиковым» по количеству дефектов 2016 годом снизился более чем на 20%

— При этом остальные сети, еще не попавшие под замену, не молодеют и продолжают физически изнашиваться в процессе эксплуатации. Это и проявляется в виде дефектов и повреждений, которые необходимо устранять, чтобы не допускать более серьезных и масштабных отклонений в работе городской системы теплоснабжения и рисков развития нештатных ситуаций в отопительный период. В настоящее время все обнаруживаемые повреждения носят локальный характер и устраняются в течение дня.

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