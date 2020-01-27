2020-01-27T11:51:25+03:00
Общество

Очередной порыв теплосети произошел на улице Карла Маркса в Ижевске

На данный момент специалисты устраняют дефект
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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В Ижевске на улице Карла Маркса произошел порыв теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- На месте порыва, в районе дома №457 по улице Карла Маркса, работает четыре бригады и семь единиц техники. 16 домов в микрорайонах улиц К. Маркса и Пушкинской временно будут ограничены в подаче тепла и горячей воды (К. Маркса, 442, 453, 455, 457, 432, 434, 436, 438, 440, 444, 446 и Пушкинская, 367, 367б, 367а, 369а, 371, 373, 377), - сообщает пресс-служба.

Работы планируется завершить к 00:00 27 января. Жителей просят проявлять максимальную осторожность вблизи теплотрасс, открытых раскопов и мест разлива горячей воды.

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Порыв теплосети на улице Карла Маркса в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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