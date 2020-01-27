Очередной порыв теплосети произошел на улице Карла Маркса в Ижевске
В Ижевске на улице Карла Маркса произошел порыв теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- На месте порыва, в районе дома №457 по улице Карла Маркса, работает четыре бригады и семь единиц техники. 16 домов в микрорайонах улиц К. Маркса и Пушкинской временно будут ограничены в подаче тепла и горячей воды (К. Маркса, 442, 453, 455, 457, 432, 434, 436, 438, 440, 444, 446 и Пушкинская, 367, 367б, 367а, 369а, 371, 373, 377), - сообщает пресс-служба.
Работы планируется завершить к 00:00 27 января. Жителей просят проявлять максимальную осторожность вблизи теплотрасс, открытых раскопов и мест разлива горячей воды.
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Порыв теплосети на улице Карла Маркса в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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