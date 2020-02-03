2020-02-03T16:47:02+03:00
Общество

Озеро на дороге и путь через забор: 10 фото с затопленной улицы Смоленской в Ижевске

3 февраля недалеко от детского сада №286 повредился трубопровод
Анастасия Захарова
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Такие реки текут по дорогеТакие реки текут по дорогеФото: Анастасия Захарова

3 февраля в Ижевске произошел очередной коммунальный коллапс – на улице Смоленской, в районе детского сада №286, повредился водопровод. Мы собрали несколько фото с места ЧП.

Около детского сада образовалась снежная каша – пройти, не замочив ноги, было невозможно Фото: Анастасия Захарова

Около детского сада образовалась снежная каша – пройти, не замочив ноги, было невозможноФото: Анастасия Захарова

Люди подолгу в недоумении стояли перед рекой и спрашивали друг у друга, как ее можно обойти. Некоторые надевали на ноги пакеты Фото: Анастасия Захарова

Люди подолгу в недоумении стояли перед рекой и спрашивали друг у друга, как ее можно обойти. Некоторые надевали на ноги пакетыФото: Анастасия Захарова

На наших глазах один ребенок пробрался через лужу по ограде детского садика Фото: Анастасия Захарова

На наших глазах один ребенок пробрался через лужу по ограде детского садикаФото: Анастасия Захарова

По словам сотрудников детского сада, несмотря на порыв, с водоснабжением все было хорошо – учреждение работает от другой трубы. Впрочем, по территории садика тоже текли ручьи Фото: Анастасия Захарова

По словам сотрудников детского сада, несмотря на порыв, с водоснабжением все было хорошо – учреждение работает от другой трубы. Впрочем, по территории садика тоже текли ручьиФото: Анастасия Захарова

По словам сотрудников детского сада, несмотря на порыв, с водоснабжением все было хорошо – учреждение работает от другой трубы. Впрочем, по территории садика тоже текли ручьи Фото: Анастасия Захарова

По словам сотрудников детского сада, несмотря на порыв, с водоснабжением все было хорошо – учреждение работает от другой трубы. Впрочем, по территории садика тоже текли ручьиФото: Анастасия Захарова

Напомним, что это не первое ЧП, которое произошло в районе - не так давно многие жители близлежащих домов уже оставались без тепла. Фото: Людмила Куликова

Напомним, что это не первое ЧП, которое произошло в районе - не так давно многие жители близлежащих домов уже оставались без тепла.Фото: Людмила Куликова

По улицам текли реки Фото: Анастасия Захарова

По улицам текли рекиФото: Анастасия Захарова

Некоторые опоздали на работу из-за потопа Фото: Анастасия Захарова

Некоторые опоздали на работу из-за потопаФото: Анастасия Захарова

ОФИЦИАЛЬНО

По информации пресс-службы Ижевска, зафиксировано повреждение водопровода диаметром 700 мм, 1988 года постройки. Сейчас повреждение локализовано. В 16.15 вернули холодную воду в дома 11в, 15а, 15б, 21, 21а, 23, по ул. Холмогорова и детский сад № 290. В течение суток планируют вернуть воду в детский сад №284, дом по адресу ул. Холмогорова, 45 и ЦТП по адресу ул. Холмогорова, 45а. Работы завершат завтра к 14:00. С 17.00 во дворе дома по ул. Холмогорова, 45 установят емкость с питьевой водой. Сейчас перекрыто движение по ул. Смоленской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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