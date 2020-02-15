«Для родных это особая история»: как в Ижевске прошла премьера фильма про Калашникова?

15 февраля в Ижевске прошел закрытый показ фильма «Калашников». В массовый прокат лента выйдет уже 20 числа. На премьере в Ижевске собрались авторы фильма, руководители и представители оборонной промышленности и родственники конструктора. Тем временем «Комсомолка» тоже сходила на презентацию и пообщалась с первыми зрителями. Делимся впечатлениями!

«На экране видишь папу, но как будто и не папа»

Над фильмом работали три года, и в съемках помогала Елена Калашникова - дочь Михаила Тимофеевича. Ей в целом фильм понравился, хотя, по ее словам, в картине нет многих персонажей и деталей. Но для художественного фильма по мнению Елены Калашниковой это неплохо.

- Сложно сказать, когда ты на экране видишь папу, а он как будто и не папа. Мне что-то не хватало. Я бы красками дорисовала, и маму немножко бы подкорректировала. Для родственников это особая история, - когда твоего предка показывают. Естественно, ему придали некие черты для зрителя. Дай бог, чтобы это привело и к созданию дальнейших фильмов о такого рода личностях. Очень важно в наше время вспомнить тех, кто ковал победу. Судьбы интересные у конструкторов стрелкового оружия, - прокомментировала Елена Калашникова.

Елена Калашникова после премьерыФото: Амир Закиров

По словам дочери оружейника, в основу фильма легла книга «Траектория судьбы», которую оружейник написал в соавторстве с ней. А еще ради кино его создатели ездили на полигон в Коломне, где работал Михаил Калашников. Там остались старые конструкторские мастерские. Это было нужно, чтобы передать в атмосферу закрытого городка. Именно в Коломне несколько выдающихся конструкторов, включая Василия Дегтярева, трудились над оружием для советской армии.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, Торжке, Крыму и в Московской, Калужской и Тверской областях. Большая часть работ проходила в деревне Медынь под Калугой. Там создали самую большую коллекцию бронетехники в Европе.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Елена Михайловна также поделилась воспоминаниями из детства. В семье знали, что отец занимается важной работой, но о подробностях не были в курсе. Времени на детей у Михаила Тимофеевича тоже было мало.

-Мы знали, что он конструктор, изобретатель, лауреат. В основном, конечно, он жил работой. Времени проводить с нами досуг у него не было, потому что у него просто не было досуга. Никаких отпусков, никаких поездок, никаких санаториев, домов отдыха. Он не умел отдыхать абсолютно. По сути дела мы только знали, что он занимается важным делом – уезжает на испытания, у него там какие-то задачи. Мишку привозил, игрушку... Мы очень ждали, когда папа приезжал из командировки. Игрушки, мячи были. Но он не играл с нами этими мячами - ему было некогда, - говорит Елена Калашникова.

По ее словам, авторы хотели передать атмосферу, в которой рождался автомат. Но при этом фильм не перегружали деталями.

На премьере присутствовал режиссер фильма Константин Буслов. Актер Юрий Борисов прибыть в Ижевск не смог. На презентацию планировал приехать сценарист и продюсер Сергей Бодров, но произошла заминка с поездкой.

Фото: кадр из фильма

Похожий образ

Фильм повествует о молодых годах Михаила Калашникова с момента получения в 1941 году ранения на фронте, где он был танкистом. Он должен был отправиться лечиться на Алтай к семье. Но он сошел с поезда на станции Матай, где когда-то трудился в цеху и даже делал первые наработки оружия. Главный герой понимал: стрелковое оружие немцев значительно превосходит советское. Здесь Калашников сделал первый образец будущего легендарного автомата. В нем было еще много недостатков. Но с этого началась долгая история главного изобретения Калашникова, с успехами и неудачами, постоянными попытками усовершенствовать, доработать автомат. Есть в фильме и любовная линия - история знакомства с будущей супругой. Действие завершается 1949 годом, когда автомат передали на вооружение российской армии. Временные рамки фильма не захватывают времени жизни Калашникова в Ижевске.

Фото: кадр из фильма

Зрители отметили, что: образ Михаила Калашникова воссоздали похоже.

-Фильм замечательный, молодцы. Михаил Тимофеевич был уникальной личностью, я его хорошо знал. Я с ним познакомился, когда мне было 10 лет, мы жили в одном дворе, наши родители знали друг друга. Такие фильмы очень нужны. У меня рядом сидели дочь и внучка, плакали. Это уже хорошо. Им очень понравилось, хотя они с ним знакомы не были, - сказал Геннадий Кудрявцев, директор завода «Аксион».

- Очень хорошо подобрали артистов. Но Михаил Тимофеевич никогда не говорил никаких грубых слов. И то что тут показывают - дверью стучал - наверное, не было такого в жизни. Он относился к своим коллегам добродушно. И в этом фильме показано, что к нему шли люди. Ему помогали. Пришли простые рабочие, уставшие после ремонта паровозов, но после ремонта они занимались еще вот этим. Если бы был человек другого характера, думаю, так бы не сложилось, - прокомментировал автор всемирно известного пистолета Ярыгина Владимир Ярыгин.

- Самым важным для меня было рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и очень хотел сделать оружие, которое защищало бы его Родину, собратьев по оружию, молодых бойцов. Я хотел снять фильм про его непростой путь, про его сомнения, комплексы, его любовь, - рассказал после показа режиссер Константин Буслов. - Мы изначально в рамках структуры хотели рассказать именно историю рождения знаменитого АК-47 и именно до того периода, когда молодой Михаил Тимофеевич, все-таки, я считаю, сделал одно из самых важных изобретений в своей жизни. Дальше, конечно, путь, наверное, не менее интересен. Но с точки зрения кинематографа, мне кажется, история рассказана здесь полностью.

Режиссер Константин Буслов на премьере фильмаФото: Амир Закиров

Калашников Трейлер (2020). Русский трейлер фильма Калашников 2020 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 20 февраля 2020 Страна: Россия Дистрибьютор: MEGOGO Distribution Режиссер: Константин Буслов Жанр: Исторический / биографический В главных ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #Калашников #iVideosTrailers #Трейлеры2020 #Фильмы2020 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть

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