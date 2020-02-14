2020-02-14T07:15:47+03:00
Общество

«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск

Алла Михеева приезжала в столицу Удмуртии во «Всемирный день пельменя»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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13 февраля в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж» (16+), который сняла Алла Михеева в Ижевске.

- Представляете! Удмуртия – родина пельменей! Это же сенсация!, - сказала Алла в разговоре с Иваном Ургантов.

В сюжете показали, как Алла посетила музей-заповедник «Лудорвай», где лепила пельмени и познакомилась с традициями удмуртов.

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Острый репортаж с Аллой Михеевой в Ижевске. Вечерний Ургант. 13.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск
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