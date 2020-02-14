«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск
13 февраля в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж» (16+), который сняла Алла Михеева в Ижевске.
- Представляете! Удмуртия – родина пельменей! Это же сенсация!, - сказала Алла в разговоре с Иваном Ургантов.
В сюжете показали, как Алла посетила музей-заповедник «Лудорвай», где лепила пельмени и познакомилась с традициями удмуртов.
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Острый репортаж с Аллой Михеевой в Ижевске. Вечерний Ургант. 13.02.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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