«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:15:47+03:00

Алла Михеева приезжала в столицу Удмуртии во «Всемирный день пельменя»

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13 февраля в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж» (16+), который сняла Алла Михеева в Ижевске.

- Представляете! Удмуртия – родина пельменей! Это же сенсация!, - сказала Алла в разговоре с Иваном Ургантов.

В сюжете показали, как Алла посетила музей-заповедник «Лудорвай», где лепила пельмени и познакомилась с традициями удмуртов.

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Острый репортаж с Аллой Михеевой в Ижевске. Вечерний Ургант. 13.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU