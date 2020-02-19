Герой среди нас: молодого слепого пса спасли от смерти на одной из улиц Ижевска

Собаку по кличке Герой спасли от гибели на одной из улиц Ижевска. Пес был найден слепым и замерзал на морозе, не в силах сдвинуться с места. Об этом удивительном случае спасения корреспонденту «Комсомолки» рассказала волонтер АНО «Желтая бирка» Елена.

По словам волонтеров, Героя (так назвали найденыша – Прим.ред) нашли в начале февраля на улице Нагорной в Ижевске. Пес едва ли мог ходить, не видел и не слышал окружающих. В дальнейшем открылись новые подробности.

- На шее у пса была обнаружена открытая рана от ножа. Еще похоже, что его жестоко избивали, - признается волонтер Елена.

На шее пса была открытая рана от ножа. Фото: АНО "Желтая бирка"

Пес был доставлен в ветеринарную клинику, где было необходимо провести срочные мероприятия по заживлению раны.

- Помимо лечения, Героя просто хорошо кормили. Сейчас он чувствует себя намного лучше и мы передали собаку в приют, из которого его можно забрать домой, - рассказал представитель АНО «Желтая бирка» Елена.

О том, что Герой идет на поправку говорит его отменный аппетит.

- Он же был еще и сильно истощен. Сейчас состояние такое – он отъедается и много отдыхает. С ним нужно ласково, чтобы не напугать, все такие он много пережил далеко не самого приятного от рук человека, - поделилась Елена.

Сейчас Герой много ест и много отдыхает. Фото: АНО "желтая бирка"

По оценке ветеринаров, Герою примерно 6 лет. Несмотря на недостаток – слепоту, это спокойный, добрый пес который мечтает обрести любящих хозяев. После пережитых испытаний Герой достоин только одного – любви. Если вы узнали в себе силы стать любящим хозяином для Героя, просьба написать сюда.

Спасение волонтерами ижевского пса по кличке Герой.На момент спасения пес едва передвигал лапы

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