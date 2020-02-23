Не мороз, но немного солнца: какая погода ожидает ижевчан на следующей неделе?

То ли радоваться, то ли нет, но в ближайшую неделю с 24 по 1 марта зима в Ижевск так и не придет. Традиционный обзор прогноза погоды на неделю.

Понедельник, 24 февраля в Ижевске ожидается 1 градус тепла, южный сильный ветер 5 м/с. День будет пасмурный, возможны небольшие осадки. Атмосферное давление составит 734 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 25 февраля, погода порадует ижевчан стабильным нулем, облачностью и небольшими осадками. Ветер переменится и станет юго-восточным, но по-прежнему 5 м/с. Атмосферное давление составит 734 миллиметров ртутного столба.

Фото: Pixabay.com

Среда, 26 февраля, принесет в город небольшое похолодание до -1 грудуса по Цельсию. Вместе с тем в городе ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Как сообщает региональный гидрометцентр, западный ветер сохранит 5 м/с. Что касается атмосферного давления, то оно незначительно увеличится и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Однако в четверг, 27 февраля, погода в городе вернется в привычное русло. Снова 1 градус тепла, снова облачность и небольшие осадки. Ветер немного ослабит и составит 4 м/с, а атмосферное давление увеличится до 743 миллиметров ртутного столба.

Пятница, 28 февраля в Ижевск придет потепление. 3 градуса тепла, тем не менее, будут сопровождаться облачностью и небольшими осадками в виде дождя. Ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Pixabay.com

Усиление ветра до 6 м/с ожидается в субботу, 29 февраля. По сообщениям регионального гидрометцентра, в этот день будет облачно и без осадков. Температура воздуха понизится до нуля. Также понизится и атмосферное давление – всего 747 миллиметров ртутного столба.

Первый день весны – воскресенье, 1 марта, ознаменуется 1 градусом тепла, небольшим снегом и общей облачностью. Южный ветер ослабнет до 3 м/с, а атмосферное давление составит всего 148 миллиметров ртутного столба.

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