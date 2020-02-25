Трое детей и один взрослый получили травмы в ДТП в Ижевске
В Ижевске 24 февраля напротив дома №2б по улице Тихая произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 35-летний водитель машины ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Рено», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП получили травмы водитель «Рено» и трое детей-пассажиров ВАЗ-2114 9, 10 и 16 лет, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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