2020-02-25T11:05:59+03:00
Происшествия

Трое детей и один взрослый получили травмы в ДТП в Ижевске

ДТП произошло 24 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 24 февраля напротив дома №2б по улице Тихая произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 35-летний водитель машины ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Рено», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП получили травмы водитель «Рено» и трое детей-пассажиров ВАЗ-2114 9, 10 и 16 лет, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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