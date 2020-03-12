2020-03-12T12:21:32+03:00
Здоровье

Ижевчане, живущие в Италии и Германии в разгар эпидемии коронавируса: «Жизнь остановилась»

Как живут наши соотечественники, уехавшие в Европу
Анастасия Захарова
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Фото: Pixabay. По данным ВОЗ, на 11 марта в мире заразились 114 744 человек. Случаи заражения обнаружены в 104 странах. Умерли 4 076 человек, вылечились более 59 тыс. тысяч человек.Фото: Pixabay. По данным ВОЗ, на 11 марта в мире заразились 114 744 человек. Случаи заражения обнаружены в 104 странах. Умерли 4 076 человек, вылечились более 59 тыс. тысяч человек.
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С каждым днем число людей, заразившимся коронавирусом, растет. Случаи обнаружены в 104 странах. А в некоторых из которых - например, в Италии и Германии - введены ограничительные меры. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, живущими в Европе, чтобы понять, что происходит в очагах заражения.

В МАГАЗИНАХ КОНЧИЛАСЬ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Ижевчанка Елена переехала в Германию три года назад. По словам девушки, пару недель назад немцы начали скупать в магазинах дешевые товары - то ли хотели подстраховаться, то ли - забаррикадироваться дома и никуда не ходить. Дошло до того, что во всех магазинах закончилась туалетная бумага. А в аптеках - возник дефицит с медицинскими масками.

- Людей на улицах не стало меньше. Но в кино и спортзалы стали ходить меньше. В нашем городе закрыли на карантин гимназию, в которой заболела одна ученица. В других городах и деревнях поступают также, - добавила Елена. Кроме того, по словам девушки, власти отменяют все мероприятия, на которых собираются более тысячи человек.

ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ

Фото: архив героини

Фото: архив героини

Ижевчанка Алина учится в Италии. Недавно страну объявили «красной зоной» - до 3 апреля здесь запрещено передвигаться из города в город; не работают школы, музеи, театры и кинотеатры, игорные заведения, спортзалы и курорты.

- Жизнь остановилась. Учеба в университете ведётся дистанционно и экзамены сдавать также будем. Пришлось отменить поездку в Грецию: неизвестно, что бы нас ожидало по прилету. Мы не хотели оставаться в карантине, поэтому решили не рисковать. Из-за этого мы потеряли деньги, потому что все билеты были невозвратные, - делится Алина. - Жители должны держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра. Дистанцию трудно соблюдать в транспорте. Но в очередях, например, люди ее соблюдают, в ресторанах передвигали столы, чтобы было положенное расстояние между людьми за соседними столиками.

Фото: Pixabay. Из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия и события

Фото: Pixabay. Из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия и события

Девушка уверена, что меры безопасности нужно соблюдать.

- В Италии много случаев, потому что это практически единственная страна в мире, которая сделала очень много проб и анализов для определения вируса. Если другие страны анализы не проводят в таком количестве, то и случаев официально мало. Сейчас просто период такой. Нужно соблюдать и уважать меры безопасности, принятые государством. Переждем этот период, главное, чтобы все было хорошо, - добавила Алина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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