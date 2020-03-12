Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?

12 Март 2020 2020-03-12T11:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

О бесплатных анализах на коронавирус «Комсомолке» сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

- Провериться можно бесплатно в инфекционной больнице на улице Труда в Ижевске, - рассказали в пресс-службе.

По сообщениям управления, анализы берутся по специальной схеме на 1 и на 10 день. При этом исключить или подтвердить наличие коронавирусной инфекции в столице Удмуртии можно уже через сутки после сдачи анализов. Провериться на коронавирус может каждый.

- Прежде всего важно проверяться тем, кто приезжает из заграничных поездок или чувствует начальные симптомы заболевания, они такие же, как у ОРВИ. В республике коронавируса нет и проверяться каждому нет необходимости, - заявили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ох уж этот коронавирус... В аптеках Удмуртии наблюдается дефицит медицинских масок, что еще выявили в ходе мониторинга аптек общественники.

- Находясь на карантине после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.

- Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU