2020-03-12T11:49:26+03:00
Здоровье

Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?

Отвечаем на вопросы, беспокоящие ижевчан
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

О бесплатных анализах на коронавирус «Комсомолке» сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

- Провериться можно бесплатно в инфекционной больнице на улице Труда в Ижевске, - рассказали в пресс-службе.

По сообщениям управления, анализы берутся по специальной схеме на 1 и на 10 день. При этом исключить или подтвердить наличие коронавирусной инфекции в столице Удмуртии можно уже через сутки после сдачи анализов. Провериться на коронавирус может каждый.

- Прежде всего важно проверяться тем, кто приезжает из заграничных поездок или чувствует начальные симптомы заболевания, они такие же, как у ОРВИ. В республике коронавируса нет и проверяться каждому нет необходимости, - заявили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ох уж этот коронавирус... В аптеках Удмуртии наблюдается дефицит медицинских масок, что еще выявили в ходе мониторинга аптек общественники.

- Находясь на карантине после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.

- Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России
Сотрудника колонии в Удмуртии задержали за попытку сбыта наркотиков
В зоопарке Удмуртии родился кошачий лемур
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
Спасаясь от мужа-тирана, пенсионерка из Удмуртии переплыла реку
Сюрприз для чемпионки: Алина Загитова провела открытую тренировку
Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из магазина
Тело рыбака из Удмуртии нашли в Татарстане
Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?
Кто будет отлавливать бездомных животных в Удмуртии
Два мальчика в Удмуртии оказались на тонком льду
Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере
Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске
«Вечернего Урганта» будут снимать в Ижевске?