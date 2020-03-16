2020-03-16T10:56:43+03:00
Общество

Два дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонт

Им удалось решить проблему перетопов и вернуть деньги
Анастасия Захарова
Поделиться:
Два дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонтДва дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонтФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Рекордно теплая зима привела к перетопам в домах Ижевска. Горожане жалуются на жару в квартирах, за которую вдобавок придется платить. А вот жители дома на Пушкинской, 124 разобрались с перетопами, сделав энергоэффективный ремонт. Да еще и деньги за него вернули!

Жара доходила до +30°С

– До 2016 года сантехники прикрывали задвижку, чтобы в оттепели в дом поступало меньше тепла. Но в этом же году сказали: система изношена, трогать задвижку не будем. До батарей было не дотронуться! У меня в квартире было более 30 градусов зимой. Из двора смотришь на дом – и у всех окна открыты. Улицу отапливали! – говорит старшая по дому Людмила Толстых. – А уж сколько мы заплатили тогда за тепло…

Тогда жильцы решили поставить в доме систему погодного регулирования, чтобы самим сокращать или увеличивать подачу тепла в дом, в зависимости от погоды. Но выяснилось, что поставить эту систему можно только на средства на текущий ремонт, а таких денег у дома не было.

– Тогда нам посоветовали не просто систему поставить, а сделать энергоэффективный капремонт, поскольку мы сможем решить свою проблему, а еще – вернуть по программе потраченные на ремонт деньги. Плюс такой ремонт можно было оплатить деньгами со спецсчета, а вот на спецсчете как раз деньги у нас были. Дом большой, собирается на него много, – продолжает Людмила Толстых. – Чтобы ремонт засчитали как энергоэффективный, нам, кроме установки системы, нужно было отремонтировать трубопроводы.

Вы можете поучаствовать в программе, если дом старше 5 лет, но младше 60, и у вас есть спецсчет. Экономия на ресурсах должна составить не менее 10% Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вы можете поучаствовать в программе, если дом старше 5 лет, но младше 60, и у вас есть спецсчет. Экономия на ресурсах должна составить не менее 10%Фото: Архив «КП» в Ижевске

Людмила Толстых рассчитала в приложении «Помощник ЭКР», сколько дом сможет сэкономить после ремонта. Посчитали и стоимость ремонта – денег на спецсчете на него как раз хватило. Дальше провели общедомовое собрание с жильцами.

– Собрание провели в очно-заочной форме. На очной части я рассказала, за что мы голосуем. Дальше отправились по квартирам раздавать бюллетени. Вместе с ними выдавали памятку, где все объяснили. Против были только единицы, – говорит Людмила Толстых.

Жителям сделали ремонт. Потом они собрали пакет документов: показания счетчиков, акты выполненных работ, протокол общедомового собрания, сметы и другие. Заявку от имени региона отправили в Москву через ГЖУ. В конечном итоге дом получил компенсацию. Жители заплатили 1,6 млн рублей за работы и вернули 80% от этих денег.

Сколько в итоге удалось сэкономить, пока неизвестно: перерасчет еще не делали. Однако в квартирах теперь комфортная температура.

Как поучаствовать?

Получить компенсацию за энергоэффективный капремонт можно, если сделать все работы до 31 декабря 2020 года. Поэтому готовиться стоит уже сейчас.

– Компенсацию получат только те дома, которые начнут экономить после капремонта. Расходы должны уменьшиться не менее чем на 10%. Рассчитать экономию можно с помощью приложения «Помощник ЭКР». Средства с текущего ремонта или сборы нужно оформить как дополнительный взнос на капремонт, – поясняет Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.

- Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска
«Выехала на встречку»: в Ижевске столкнулись две машины
Статус в соцсетях у чиновницы из Удмуртии возмутил местных жителей
Подозреваемого в поджоге квартиры сожительницы задержали в Ижевске
Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля
Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска
Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия
Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го
«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах
Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус
Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски