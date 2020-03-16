Два дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонт

Рекордно теплая зима привела к перетопам в домах Ижевска. Горожане жалуются на жару в квартирах, за которую вдобавок придется платить. А вот жители дома на Пушкинской, 124 разобрались с перетопами, сделав энергоэффективный ремонт. Да еще и деньги за него вернули!

Жара доходила до +30°С

– До 2016 года сантехники прикрывали задвижку, чтобы в оттепели в дом поступало меньше тепла. Но в этом же году сказали: система изношена, трогать задвижку не будем. До батарей было не дотронуться! У меня в квартире было более 30 градусов зимой. Из двора смотришь на дом – и у всех окна открыты. Улицу отапливали! – говорит старшая по дому Людмила Толстых. – А уж сколько мы заплатили тогда за тепло…

Тогда жильцы решили поставить в доме систему погодного регулирования, чтобы самим сокращать или увеличивать подачу тепла в дом, в зависимости от погоды. Но выяснилось, что поставить эту систему можно только на средства на текущий ремонт, а таких денег у дома не было.

– Тогда нам посоветовали не просто систему поставить, а сделать энергоэффективный капремонт, поскольку мы сможем решить свою проблему, а еще – вернуть по программе потраченные на ремонт деньги. Плюс такой ремонт можно было оплатить деньгами со спецсчета, а вот на спецсчете как раз деньги у нас были. Дом большой, собирается на него много, – продолжает Людмила Толстых. – Чтобы ремонт засчитали как энергоэффективный, нам, кроме установки системы, нужно было отремонтировать трубопроводы.

Вы можете поучаствовать в программе, если дом старше 5 лет, но младше 60, и у вас есть спецсчет. Экономия на ресурсах должна составить не менее 10%Фото: Архив «КП» в Ижевске

Людмила Толстых рассчитала в приложении «Помощник ЭКР», сколько дом сможет сэкономить после ремонта. Посчитали и стоимость ремонта – денег на спецсчете на него как раз хватило. Дальше провели общедомовое собрание с жильцами.

– Собрание провели в очно-заочной форме. На очной части я рассказала, за что мы голосуем. Дальше отправились по квартирам раздавать бюллетени. Вместе с ними выдавали памятку, где все объяснили. Против были только единицы, – говорит Людмила Толстых.

Жителям сделали ремонт. Потом они собрали пакет документов: показания счетчиков, акты выполненных работ, протокол общедомового собрания, сметы и другие. Заявку от имени региона отправили в Москву через ГЖУ. В конечном итоге дом получил компенсацию. Жители заплатили 1,6 млн рублей за работы и вернули 80% от этих денег.

Сколько в итоге удалось сэкономить, пока неизвестно: перерасчет еще не делали. Однако в квартирах теперь комфортная температура.

Как поучаствовать?

Получить компенсацию за энергоэффективный капремонт можно, если сделать все работы до 31 декабря 2020 года. Поэтому готовиться стоит уже сейчас.

– Компенсацию получат только те дома, которые начнут экономить после капремонта. Расходы должны уменьшиться не менее чем на 10%. Рассчитать экономию можно с помощью приложения «Помощник ЭКР». Средства с текущего ремонта или сборы нужно оформить как дополнительный взнос на капремонт, – поясняет Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии.

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