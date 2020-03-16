2020-03-16T08:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет

Людей госпитализировали, в случае, если были похожие симптомы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак на аппаратном совещании главы республики сообщил, что заражения коронавирусом не зарегистрировано.

- Под наблюдением находилось 157 человек. Сейчас под наблюдением остается 51 человек в том числе 14 детей. Обследовано на коронавирусную инфекцию 49 человек, результаты анализов двоих еще в работе. Продолжают стационарное лечение 11 человек. Все анализы отрицательны, - рассказал Георгий Щербак.

Также министр отметил, что всего в республике для госпитализации больных гриппом и пациентов с подозрением на коронавирус имеется 805 инфекционных коек, готовы специальные боксы.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова сократить количество массовых мероприятий.

Напомним, жители Ижевска оказались на круизном судне, которое было помещено на карантин из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ижевчане, живущие в Италии и Германии в разгар эпидемии коронавируса: «Жизнь остановилась».

- Находясь на карантине, после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля
Мошенница похитили более 140 тысяч рублей у пенсионерки из Ижевска
Некоторые школы Удмуртии могут досрочно уйти на каникулы из-за вспышки коронавируса
32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска
Председатель Госсовета Удмуртии принял решение сложить свои полномочия
Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го
«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательными на дорогах
Кредитная мошенница осуждена в Ижевске
Лыжник из Удмуртии завоевал хрустальный глобус
Отсрочку приезда скрипки Моцарта прокомментировал министр культуры Удмуртии
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия»
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски