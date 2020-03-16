«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак на аппаратном совещании главы республики сообщил, что заражения коронавирусом не зарегистрировано.
- Под наблюдением находилось 157 человек. Сейчас под наблюдением остается 51 человек в том числе 14 детей. Обследовано на коронавирусную инфекцию 49 человек, результаты анализов двоих еще в работе. Продолжают стационарное лечение 11 человек. Все анализы отрицательны, - рассказал Георгий Щербак.
Также министр отметил, что всего в республике для госпитализации больных гриппом и пациентов с подозрением на коронавирус имеется 805 инфекционных коек, готовы специальные боксы.
В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова сократить количество массовых мероприятий.
Напомним, жители Ижевска оказались на круизном судне, которое было помещено на карантин из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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