«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет

16 Март 2020 2020-03-16T08:50:21+03:00

Людей госпитализировали, в случае, если были похожие симптомы

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Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак на аппаратном совещании главы республики сообщил, что заражения коронавирусом не зарегистрировано.

- Под наблюдением находилось 157 человек. Сейчас под наблюдением остается 51 человек в том числе 14 детей. Обследовано на коронавирусную инфекцию 49 человек, результаты анализов двоих еще в работе. Продолжают стационарное лечение 11 человек. Все анализы отрицательны, - рассказал Георгий Щербак.

Также министр отметил, что всего в республике для госпитализации больных гриппом и пациентов с подозрением на коронавирус имеется 805 инфекционных коек, готовы специальные боксы.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов попросил руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова сократить количество массовых мероприятий.

Напомним, жители Ижевска оказались на круизном судне, которое было помещено на карантин из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU