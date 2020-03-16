2020-03-16T14:23:57+03:00
Общество

«Развиваем мозг» в Ижевске: почему в лицее №41 ввели в школьную программу шахматы

Первоклассники и их тренер рассказали о пользе занятий и новых навыках
Ксения Аксенова
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Амир ЗакировАмир Закиров
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- Мы играем в шахматы, чтобы развивать мозг. Я сама захотела играть и попросила маму записать меня. Я хочу участвовать в соревнованиях, - 7-летняя Арина Галямова, наверное, одна из самых активных на уроке по шахматам в ижевском лицее №41. Она тянет руку, быстро отвечает на вопросы, в порыве радости обнимает соседку по парте, потому что смогла поставить мат в 2 хода.

Амир Закиров

Амир Закиров

В расписании их первого класса предмет «Шахматы» стоит 1 раз в неделю. Ведет его Светлана Дерябина, педагог дополнительного образования, тренер спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова, мастер ФИДЕ. В 2018 году она участвовала во всероссийском конкурсе «Шахматный всеобуч в России», где получила диплом лауреата.

Амир Закиров

Амир Закиров

- Учебный предмет «Шахматы» - это средство разностороннего развития ребенка. Это универсальная дисциплина, направленная на воспитание общей культуры. Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Игра в шахматы развивает концентрацию внимания. Во время партии нужно следить за игрой, не отвлекаться. Еще смотреть не только за тем, что я хочу, куда мне пойти и какой мат поставить, но и за соперником, что он хочет. Шахматы позволяют научиться рассчитывать варианты, брать на себя ответственность за принятый ход – это важные качества, которые и в жизни, и в любой профессии пригодятся, - подчеркивает Светлана Дерябина.

Амир Закиров

Амир Закиров

По ее мнению, первоклассник с легкостью может освоить программу и научиться играть в шахматы. Лучшим же возрастом для знакомства с шахматами она считает 6 лет. Например, еще один ученик этого класса Никита Пенкин пошел в школу в 6,5 лет, но он уже участвует в школьных олимпиадах по шахматам и показывает отличные результаты.

Амир Закиров

Амир Закиров

- Я не классный шахматист, я пятиклассникам проигрываю. Да и на олимпиаде не все задания решил. Дома с папой играю в шахматы, а с дедушкой была самая сложная партия – часов 7 играли, - Никита улыбается и добавляет, что на самом деле он хочет стать не великим шахматистом, а пожарным.

- В школе основная задача замотивировать ребенка к изучение шахматной игры. Из этих ребят мало кто станет профессиональным шахматистам. Развитие таких качеств как логика, мышление, концентрация внимания - одни из главных задач школьного предмета, - говорит Светлана Дерябина. - Первые полгода мы изучаем основы: в игровой форме знакомимся с шахматной доской, изучаем название фигур, их ходы. Я рассказываю, что такое шах, мат, пат и другие основные понятия. Закрепление понятий происходит в игровой форме. Для индивидуальной работы есть рабочие тетради по шахматам, которые позволяют каждому ребенку выполнять задания в своем темпе. Но без практической игры ребенка очень сложно замотивировать, поэтому почти сразу начинаю включать в урок обучающие игры, - рассказывает Светлана Дерябина.

- Я давно занимаюсь шахматами, ходил в кружок. И в лицее я мог выбрать – ходить или не ходить, я пошел, мне нравится! Почти каждый день играю с дедушкой дома, и когда он сонный я даже могу его победить, - говорит 8-летний Артем Семенов.

А вот Варя Ильина считает, что для девочки это не очень нужный предмет, но признает, что играть в шахматы нужно уметь обязательно.

Амир Закиров

Амир Закиров

- Если кто-то с тобой захочет поиграть, а ты не будешь знать правила, то тебе долго придется их объяснять. Поэтому лучше знать шахматы. Я не очень играю, но мне нравится быть на таких уроках, - рассказывает девочка.

Инициатива – от родителей и детей

В начальной школе лицея №41 предмет «Шахматы» проходит в рамках внеурочной деятельности.

- Идея заниматься шахматами шла от родителей. Это был их запрос: чтобы дети умели играть в шахматы, знали их и участвовали в соревнованиях, - подчеркивает Людмила Логунова, замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея №41.

Для того, чтобы шахматы были интересны детям, в лицее устраивают олимпиады, конкурсы рисунков, сеансы одновременной игры, на которых старшеклассник играет с сразу с несколькими учениками начальной школы.

- У первоклассников глаза горят – с ними играет старше их ученик, которого они только что на перемене видели в коридоре. И подростку это интересно – ему надо обыграть сразу нескольких человек! – говорит Людмила Логунова.

Каждый год в лицее проходят соревнования «Белая ладья», по результатам которых сильнейших отправляют на районные, городские и республиканские соревнования.

Амир Закиров

Амир Закиров

Кроме этого, 2 год подряд в лицее проходит республиканская олимпиада по шахматам, в подготовке к которым причастна вся школа. От педагогов до театральной студии, которая готовит торжественное открытие и закрытие.

Благодаря большой работе в лицее и сотрудничеству с тренерами спортивных школ (СШ по шахматам им. С. Ф. Ощепкова, СШ «Созвездие» и ДД(Ю)Т) ученики достигают хороших результатов. Так, в 2019 году на Первенстве республики «Белая ладья» они стали чемпионами.

- Летом мы ездили с детьми на всероссийские соревнования в Сочи. За их выступлениями следила вся Россия. В итоге команда лицея из 4 человек заняла 2 место. Это большая заслуга детей, которые умеют бороться, контролировать и проявлять себя, - подчеркивает Людмила Логунова. – Я считаю, что уметь играть в шахматы – это здорово. Шахматы развивают умение решать задачи, способность продумывать ходы, быстро ориентироваться и отвечать на поставленные вопросы, готовность преодолевать трудности.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект «Шахматы в школах» стартовал в Удмуртии в 2017 году. Первыми этот проект запустили школы №№29, 41, 68, 91, 88, 50, ряд школ в Сарапуле и Воткинске, а также сельские школы в Увинском, Красногорском, Игринском, Дебесском, Якшур-Бодьинском районах.

Сегодня преподавание шахмат организовано в 298 школах (49% от общего числа образовательных учреждений республики).

В сентябре 2020 года планируется открытие в Ижевске второго по счету всероссийского ресурсного центра, который будет заниматься проектом «Шахматы в школе» и помогать в обучении педагогов методикой преподавания в школе этого предмета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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