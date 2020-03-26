«Песни нашей Победы»: трогательные истории военных баллад, которые исполняют ижевчане

В Ижевске в самом разгаре легендарный проект «Песни нашей Победы», в рамках которого горожане исполняют свои любимые военные песни. Принять участие в проекте можно, не выходя из дома, – это отличная возможность поднять настроение себе и близким и стать частью празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ну а «Комсомолка» расскажет об истории самых популярных военных песен, которые в этом году ижевчане поют в эфире радио «Адам».

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Истории создания наших любимых военных песен

Ижевчане, подающие заявки для участия в проекте, выбирают для исполнения свои самые любимые военные песни. В этом году это «Синий платочек», «В землянке», «Темная ночь» и другие. Расскажем подробности появления этих баллад на свет, ну а вы можете послушать их, выбрать песню для исполнения и узнать все подробности проекта здесь.

«Синий платочек». Впервые мелодию этой песни исполнили в 1940 году в московском саду «Эрмитаж», где выступал польский оркестр «Голубой джаз». Автором мелодии стал композитор Ежи Петерсбурский, автором слов – поэт и драматург Яков Галицкий, который услышал эту мелодию впервые как раз в саду «Эрмитаж». До войны эта песня была не очень популярна, но после июня 1941 года народ немного изменил текст песни, добавив туда строки «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Ну а в 1942 году, когда «Синий платочек» исполнила Клавдия Шульженко, песня стала настоящим хитом.

Срок исполнения этой песни в проекте: 31 марта, 14 апреля.

«Жди меня». Это стихотворение Константин Симонов написал в августе 1941 года и посвятил актрисе Валентине Серовой. В декабре автор прочитал его в радиоэфире, а 14 января 1942 года стихотворение было напечатано в газете «Правда». В этом же году композитор Матвей Блантер положил его на музыку.

Жди меня - Песни военных лет - Лучшие фото - Жди меня и я вернусь только очень жди.

Срок исполнения этой песни в проекте: 3 апреля, 17 апреля.

«В землянке». Между прочим, впервые текст этой песни был напечатан на страницах «Комсомольской правды»! Случилось это 25 марта 1942 года, ну а сама песня родилась в ноябре 1941-го. В ее основе – стихотворение журналиста и поэта Алексея Суркова, которое он прислал в письме своей жене Софье. Композитором и первым исполнителем песни стал Константин Листов. Самое известное исполнение песни «В землянке» принадлежит легендарному Леониду Утесову.

В землянке - Песня военных лет - Лучшие фото - Бьется в тесной печурке огонь.

Срок исполнения этой песни в проекте: 6 апреля, 20 апреля.

«Темная ночь». Одна из самых пронзительных военных песен была написана в 1943 году, во время съемок кинофильма «Два бойца». У режиссера Леонида Лукова не получалось снять эпизод того, как солдат пишет с фронта письмо домой, и ему пришла мысль, что в этой сцене могла бы звучать песня, которая передаст чувства бойца в этот момент. Луков обратился к композитору Никите Богословскому, и уже через 40 минут тот сочинил мелодию. Еще через два-три часа были готовы слова – их автором стал поэт Владимир Агатов. Спел песню исполнитель главной роли в фильме Марк Бернес.

Тёмная ночь Поёт Марк Бернес HD Tiomnaya Noch Temnaya Noch Mark Bernes Два Бойца Superb Russian Song.

Срок исполнения этой песни в проекте: 7 апреля, 21 апреля.

Как принять участие в проекте?

1. Спойте песню для эфира «Адама» и участия в конкурсе

Выберите песню из представленного списка, запишите ее исполнение на диктофон в телефоне и отправьте ее на радио «Адам» через Вайбер по телефону 8-912-007-08-05 или через форму заявки не менее чем за два дня до даты звучания песни в эфире. Даты указаны там же, в списке.

Далее каждого участника проекта будет оценивать жюри: 11, 18 и 25 апреля пройдут оналйн-полуфиналы, по результатам которых 10 участников получат право выступить на главной сцене празднования Дня Победы в Ижевске 9 мая.

Фото: Архив

2. Участвуйте во флешмобе «Песни Победы всем миром»

Снимите видео, как вы поете песню о войне или Победе – сольно, всей семьей, с друзьями или коллегами. Выложите ролик в любую социальную сеть («ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» или «Фейсбук») на личную или корпоративную страницу и обязательно поставьте хештег #адампеснипобеды. В описании к видео отметьте, кому вы передаете эстафету.

Лучшие видеоролики покажут на большом экране в финале проекта «Песни нашей Победы» 9 мая.

3. Расскажите о своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу.

Загрузите фотографию родственника и короткий рассказ о нем в альбом «Лица Победы» в группе радио «Адам» ВКонтакте. Там же вы найдете «Виртуальный музей», куда можно залить снимок любого военного артефакта, хранящегося у вас в семье.

Оставить заявку для участия в проекте: здесь.

Подробности участия: здесь.

Генеральный партнер проекта «Песни нашей победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 25.04.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте или по тел. 945-045. Реклама

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