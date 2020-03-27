Дистанционка во время коронавируса: как школы и лицеи Ижевска будут учить детей онлайн

23 марта многие школы Удмуртии ушли на каникулы. Они продлятся неделю, после чего школьники перейдут на дистанционное обучение. По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасии Муталенко, к этому готовы все учреждения. Чтобы выяснить, как именно будут учить ребят, журналист «Комсомолки» отправился в ижевский лицей №24 - здесь недавно прошел первый онлайн-урок по алгебре.

НОВЫЙ ОПЫТ

Для пробного занятия в лицее решили использовать программу для бесплатных видеоконференций, где есть ограничение одного занятия в 40 минут. Для будущих занятий будут использоваться более удобные платформы. Впрочем, выбирать программу каждая школа сможет самостоятельно.

- Каждый из учеников стремится проявить успеваемость. Контролировать ребят легко, всегда видно, кто сейчас находится в чате и слушает урок. Также по итогу лекционного занятия дети получают домашнее задание, которое они выполняют и сдают мне на электронную почту, – учитель математики Светланы Столбовой.

Уже 17 школ в Удмуртии перешли на дистанционное обучение. Фото: Людмила Куликова

Отметим, что по словам педагогов модель дистанционного обучения отработана в школах Удмуртии давно, каждую весну проходят подготовительные работы к ЕГЭ и ОГЭ. Однако раньше дистанционное обучение длилось не больше недели. Так что это будет новый и интересный опыт.

– Я бы не сказала, что работа уменьшилась, мы не сидим, не отдыхаем. К системе дистанционного обучения много требований. Мы должны выкладывать задания в строго определенное время. Ребенок может с утра встать попозже, выполнить задания в удобное время, а учитель обязан все выложить строго в определенные сроки, проверить домашние задания. Вечером мы на связи с родителями, учениками, общаемся в чате, проводим индивидуальные консультации, – рассказала учитель начальных классов Ольга Трефилова

К ДИСТАНЦИОНКЕ ГОТОВЫ

Сегодня на дистанционное обучение перешли 17 школ Удмуртии. Как отмечают республиканские власти, в дальнейшего переходу готовы абсолютно все учреждения.

Сейчас лицеисты используют порталы «Учи.ру», «Яндекс.Лицей», а младшие классы – «Яндекс.Учебник»

- Все федеральные образовательные площадки доступны на бесплатной основе. Сейчас любой класс, урок, правило можно найти в электронном виде с разъяснениями, тестовыми и проверочными работами, - поделилась заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко. - Педагоги будут приходить на работу ежедневно, вести записи уроков в онлайн- и офлайн-форматах. Учителя выкладывают свои материалы регулярно, а детям приходит уведомление в их личный кабинет, также проставляются сроки выполнения домашнего задания, – поделилась заместитель председателя правительства Удмуртии.

А ЕСЛИ КОМПЬЮТЕРА НЕТ?

– Дети, у которых нет возможности выполнять задания из дома, приходят в школу, но речь идет о двух-трех детях и меньше. То же самое касается сельской местности, где проблем с интернетом, например, больше, – подчеркнула Анастасия Муталенко.

Сейчас лицеисты используют порталы «Учи.ру», «Яндекс.Лицей», а младшие классы – «Яндекс.Учебник». Фото: Людмила Куликова

Отметим, что несмотря на отсутствие школьников, дезинфекцию в здании проводят в усиленном режиме.

На данный момент в Удмуртии выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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