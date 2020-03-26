2020-03-26T17:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса

Ограничения будут действовать с 28 марта до 5 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия» о приостановлении деятельности кинотеатров, фитнес-клубов и других досуговых заведений из-за вспышки коронавируса на период с 28 марта по 5 апреля.

- Ночные клубы, детские центры, фитнес-клубы, бассейны, фуд-корты, сауны с 28 марта по 5 апреля будут закрыты, но хочу обратить внимание в отношении кафе и ресторанов и приняли решение оставить их работать только до 20:00 и будут дополнительные требования по санитарному надзору (не больше 50 людей и дополнительные меры дезинфекции), - рассказал Александр Бречалов.

По словам главы региона, работа детских садов остается в свободном режиме. Так как многие продолжают работать, и нужно предоставить возможность родителям водить детей в сады.

Напомним, в Удмуртии введен режим повышенной готовности (подробнее). Ранее стало известно, что в республике зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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