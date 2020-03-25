Фото: как набережная Ижевска пережила зиму

Зима в этом году выдалась мягкой - снега и морозов было куда меньше, чем обычно. Теперь, когда большая часть сугробов уже сошла, мы отправились на городскую набережную, чтобы посмотреть, как она пережила холода.

Мы осмотрели центральную часть набережной около пруда и часть набережной у ротонды.

На велодорожке потрескалась краскаФото: Амир Закиров

В прошлом году велодорожку обещали отремонтировать перед Днем городаФото: Амир Закиров

Асфальт вдоль велодорожки покрылся трещинамиФото: Амир Закиров

Около одного из родников на набережной грязноФото: Амир Закиров

Грязь собирается и над родникомФото: Амир Закиров

Брусчатка выпалаФото: Амир Закиров

Местами брусчатка пошла «волнами». В прошлом году тротуары собирались привести в порядок ко Дню городаФото: Амир Закиров

На проезжей части - ямы и «волны»Фото: Амир Закиров

КТО СЛЕДИТ ЗА НАБЕРЕЖНОЙ?

Как нам сообщили в пресс-службе Ижевска, за проезжей и пешеходной частью следит один подрядчик. В зоне ответственности - участок от проезда им. Дерябина до станции поисково-спасательной службы Ижевска.

- Работы по содержанию проезжей части, в том числе пешеходных тротуаров, производятся подрядной организацией «ДРЭУ» в соответствии с действующими условиями муниципальных контрактов, - лаконично прокомментировали нам. Что входит в «условия муниципальных контрактов», в пресс-службе не уточнили.

Решетка ливневой канализации провалиласьФото: Амир Закиров

Под ливневой канализацией валяется мусорФото: Амир Закиров

Скамейки разрушились. За ними следят подрядчики администрации Октябрьского районаФото: Амир Закиров

Из ступенек выпала плиткаФото: Амир Закиров

В прошлом году плитка тоже выпадала из ступенекФото: Амир Закиров

Постаменты для вазонов около ротонды разрушилиФото: Амир Закиров

Одной из проблемных зон стала ротонда - здесь разрушили постаменты для вазонов. И если в прошлом году пострадали лишь два из них, в этом - абсолютно все.

В прошлом году было разрушено два постамента, в этом - все.Фото: Амир Закиров

Виноваты в этом вандалы.

- Ненормативное состояние мраморной плитки, а также ее отсутствие на объекте благоустройства связано с вандальными действиями неустановленных лиц. Отсутствующие элементы находятся на ответственном хранении у подрядной организации Администрации Октябрьского района. Ремонт ротонды будет выполнен при выделении финансирования, - прокомментировали в пресс-службе города.

РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ БУДЕТ?

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Ижевска, содержанием набережной занимается администрация Октябрьского района. Каждый год власти выделяют деньги на вывоз и уборку снега, очистку от мусора, смета, грязи, покраску скамеек и урн, восстановление брусчатки, посадку цветов и покос газонов. Однако в этом году глобальных работ не предвидится.

- На реконструкцию набережной в 2020 году средства не предусмотрены, - сообщили в пресс-службе Ижевска.

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