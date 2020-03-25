2020-03-25T11:22:03+03:00
Общество

Фото: как набережная Ижевска пережила зиму

Кто следит за этой территорией и когда планируется ее восстановление?
Анастасия Захарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

Зима в этом году выдалась мягкой - снега и морозов было куда меньше, чем обычно. Теперь, когда большая часть сугробов уже сошла, мы отправились на городскую набережную, чтобы посмотреть, как она пережила холода.

Мы осмотрели центральную часть набережной около пруда и часть набережной у ротонды.

На велодорожке потрескалась краска Фото: Амир Закиров

На велодорожке потрескалась краскаФото: Амир Закиров

В прошлом году велодорожку обещали отремонтировать перед Днем города Фото: Амир Закиров

В прошлом году велодорожку обещали отремонтировать перед Днем городаФото: Амир Закиров

Асфальт вдоль велодорожки покрылся трещинами Фото: Амир Закиров

Асфальт вдоль велодорожки покрылся трещинамиФото: Амир Закиров

Около одного из родников на набережной грязно Фото: Амир Закиров

Около одного из родников на набережной грязноФото: Амир Закиров

Грязь собирается и над родником Фото: Амир Закиров

Грязь собирается и над родникомФото: Амир Закиров

Брусчатка выпала Фото: Амир Закиров

Брусчатка выпалаФото: Амир Закиров

Местами брусчатка пошла «волнами». В прошлом году тротуары собирались привести в порядок ко Дню города Фото: Амир Закиров

Местами брусчатка пошла «волнами». В прошлом году тротуары собирались привести в порядок ко Дню городаФото: Амир Закиров

На проезжей части - ямы и «волны» Фото: Амир Закиров

На проезжей части - ямы и «волны»Фото: Амир Закиров

КТО СЛЕДИТ ЗА НАБЕРЕЖНОЙ?

Как нам сообщили в пресс-службе Ижевска, за проезжей и пешеходной частью следит один подрядчик. В зоне ответственности - участок от проезда им. Дерябина до станции поисково-спасательной службы Ижевска.

- Работы по содержанию проезжей части, в том числе пешеходных тротуаров, производятся подрядной организацией «ДРЭУ» в соответствии с действующими условиями муниципальных контрактов, - лаконично прокомментировали нам. Что входит в «условия муниципальных контрактов», в пресс-службе не уточнили.

Решетка ливневой канализации провалилась Фото: Амир Закиров

Решетка ливневой канализации провалиласьФото: Амир Закиров

Под ливневой канализацией валяется мусор Фото: Амир Закиров

Под ливневой канализацией валяется мусорФото: Амир Закиров

Скамейки разрушились. За ними следят подрядчики администрации Октябрьского района Фото: Амир Закиров

Скамейки разрушились. За ними следят подрядчики администрации Октябрьского районаФото: Амир Закиров

Из ступенек выпала плитка Фото: Амир Закиров

Из ступенек выпала плиткаФото: Амир Закиров

В прошлом году плитка тоже выпадала из ступенек Фото: Амир Закиров

В прошлом году плитка тоже выпадала из ступенекФото: Амир Закиров

Постаменты для вазонов около ротонды разрушили Фото: Амир Закиров

Постаменты для вазонов около ротонды разрушилиФото: Амир Закиров

Одной из проблемных зон стала ротонда - здесь разрушили постаменты для вазонов. И если в прошлом году пострадали лишь два из них, в этом - абсолютно все.

В прошлом году было разрушено два постамента, в этом - все. Фото: Амир Закиров

В прошлом году было разрушено два постамента, в этом - все.Фото: Амир Закиров

Виноваты в этом вандалы.

- Ненормативное состояние мраморной плитки, а также ее отсутствие на объекте благоустройства связано с вандальными действиями неустановленных лиц. Отсутствующие элементы находятся на ответственном хранении у подрядной организации Администрации Октябрьского района. Ремонт ротонды будет выполнен при выделении финансирования, - прокомментировали в пресс-службе города.

РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ БУДЕТ?

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Ижевска, содержанием набережной занимается администрация Октябрьского района. Каждый год власти выделяют деньги на вывоз и уборку снега, очистку от мусора, смета, грязи, покраску скамеек и урн, восстановление брусчатки, посадку цветов и покос газонов. Однако в этом году глобальных работ не предвидится.

- На реконструкцию набережной в 2020 году средства не предусмотрены, - сообщили в пресс-службе Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие участки на набережной отремонтируют в 2019 году?

В 2020 году парки Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом
Автопарк правительства Удмуртии обновят
45-летний житель Удмуртии задержан полицейскими за совершение разбойного нападения
Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия
«Есть ошибки при ремонте дорог в Ижевске и Сарапуле»: глава Удмуртии выступил с докладом об итогах работы
Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург отменили из-за вспышки коронавируса
Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками
Группу жителей Удмуртии и Пермского края осудят за убийство незнакомца
В школе №68 Ижевска заканчивают «Большой ремонт»
12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Удмуртии
Мужчина едва не погиб, провалившись под лед в Удмуртии
Первого клеща в этом сезоне сняли с человека в Ижевске
Крестный ход против вируса и штрафы на нарушение режима изоляции: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 24 марта
Топ-5 поправок к Конституции по мнению жителей
Ижевчанин выиграл более 11 млн рублей в лотерею
55-летнего жителя Удмуртии осудили за совершение насильственных действий в отношении 11-летней девочки
В Ижевске стартовали продажи в третьем доме ЖК «Тишинские высоты» в Ижевске
За 2019 год 12 тысяч жителей Удмуртии оплатили штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения
Пятерых пострадавших при пожаре в Удмуртии выписали из больницы
Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?
Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей