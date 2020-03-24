В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей

24 Март 2020 2020-03-24T13:03:49+03:00

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Парковые зоны Ижевска в 2020 году будут обрабатывать от клещей дважды. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Мы подготовили контракт, больше средств заложили на обработку. Их будет две, планируем начать 23 апреля и до 1 мая, вторая – в конце лета, июль-август. Все кладбища без исключения будут обработаны от клещей три раза (весной, летом и осенью), - рассказал Олег Николаевич.

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Также будет вестись учет территорий, где будут фиксироваться укусы клещей. Такие участки будут включены в перечень обработки.

Территории начнут обрабатывать после схода снега и установки сухой и безветренной погоды.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

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ИСТОЧНИК KP.RU