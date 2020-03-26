Как проверяли жителей многоэтажки Ижевска, где обнаружили больного коронавирусом?

21 марта стало известно, что в Ижевске обнаружили два клинически подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись из заграницы. Мы нашли несколько соседей одного из них и узнали, как жильцов «коронавирусного» дома проверяли на наличие заболевания и посадили ли их на карантин.

Неожиданно постучали в дверь

Проверки начались 20 марта. В двери жителей второго подъезда многоэтажки постучались врачи из второй городской больницы. Жильцов о проверках не предупредили, и многие в этот момент были на работе.

Медики стучались во все квартиры подряд, с первого по последний этаж. Тех, кто все-таки был дома, выводили из квартир.

- Сначала пришли детские врачи из поликлиники, а потом взрослые, - рассказала Елена (имя изменено. - Прим. ред.), одна из жительниц многоэтажки. - Дома были муж и дети, а я - на работе. Пришли врачи, как на фотографиях из интернета, в синих костюмах и масках. Очень хорошие, вежливые. Сказали, что у соседа подозревают коронавирус и попросили нас сдать анализы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/768859" frameborder="0"></iframe> Врачи берут анализы у соседей заболевшего коронавирусом ижевчанина.

С собой у врачей был раскладной стол, на который они ставили контейнер для сбора анализов. У всех брали два мазка - из зева и носа. Взяв пробы, врачи уехали, предупредив: «Позвоним, если что-то обнаружим».

На следующий день появилась информация о том, что у жителя дома, вернувшегося из Венгрии, подтвердился коронавирус. Пробы у него брали еще до массовой проверки.

«Всем, кому надо, мы позвонили»

После этого в этот дом пришли еще два раза - в субботу и понедельник. Девушка создала специальный чат, в котором предупредила всех о проверке и попросила оставаться в этот день дома.

Заболевший коронавирусом ижевчанин вернулся из Венгрии. Фото: Амир Закиров

Недоверчивые соседи все равно вызвали полицию - подумали, что к ним в дом наведались мошенники. Но потом поняли, что пробы берут настоящие врачи.

Все данные собирались устно - ни у кого не спрашивали ни паспорт, ни полис. Записывали номер квартиры, имя и контактный телефон, рассказывает девушка. Сейчас Елена сама вызванивает ведомства и пытается узнать результаты - если кому-то позвонили, то остальные жильцы имеют право знать о зараженных, считает она.

- По тем анализам, что сдавали в пятницу, сказали, что результаты все отрицательные. Звонила по субботним - говорят: «У кого положительный, тем уже позвонили». Я, не поняла, конкретно ли наш дом они имели в виду, звонила просто в лабораторию. И может, они вообще говорили про ситуацию в целом.

На момент написания материала, в Удмуртии официально не выявлено других больных коронавирусом. Фото: Амир Закиров

Несмотря на отсутствие конкретной информации, в чате дома жильцы реагируют на ситуацию адекватно. Обсуждают последствия эпидемии, пытаются организовать помощь соседям-пенсионерам - покупают им продукты и выносят мусор, чтобы те не выходили из дома. Сетуют на тех, кто вернулся из-за рубежа и не самоизолировался. И на всякий случай не ходят к своим родителям в гости.

Управляющая компания, по словам девушки, стала проводить в доме регулярную и тщательную уборку. На этажах теперь чувствуется стойкий запах дезинфицирующих средств. Хотя опасения у людей все-таки есть.

- У соседки у ребенка температура поднялась на днях, она очень испугалась. Но, хорошо, что в тот день пришли результаты первых анализов, которые у них брали - коронавирус не подтвердился, - рассказывает Елена.

25 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения в Удмуртии коронавируса руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Матюшина завила, что анализы взяты у 216 человек, контактировавших с заболевшими. Все результаты оказались отрицательными.

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