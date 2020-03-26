2020-03-26T11:06:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Как проверяли жителей многоэтажки Ижевска, где обнаружили больного коронавирусом?

И есть ли среди них заболевшие
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

21 марта стало известно, что в Ижевске обнаружили два клинически подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись из заграницы. Мы нашли несколько соседей одного из них и узнали, как жильцов «коронавирусного» дома проверяли на наличие заболевания и посадили ли их на карантин.

Неожиданно постучали в дверь

Проверки начались 20 марта. В двери жителей второго подъезда многоэтажки постучались врачи из второй городской больницы. Жильцов о проверках не предупредили, и многие в этот момент были на работе.

Медики стучались во все квартиры подряд, с первого по последний этаж. Тех, кто все-таки был дома, выводили из квартир.

- Сначала пришли детские врачи из поликлиники, а потом взрослые, - рассказала Елена (имя изменено. - Прим. ред.), одна из жительниц многоэтажки. - Дома были муж и дети, а я - на работе. Пришли врачи, как на фотографиях из интернета, в синих костюмах и масках. Очень хорошие, вежливые. Сказали, что у соседа подозревают коронавирус и попросили нас сдать анализы.

Врачи берут анализы у соседей заболевшего коронавирусом ижевчанина.

С собой у врачей был раскладной стол, на который они ставили контейнер для сбора анализов. У всех брали два мазка - из зева и носа. Взяв пробы, врачи уехали, предупредив: «Позвоним, если что-то обнаружим».

На следующий день появилась информация о том, что у жителя дома, вернувшегося из Венгрии, подтвердился коронавирус. Пробы у него брали еще до массовой проверки.

«Всем, кому надо, мы позвонили»

После этого в этот дом пришли еще два раза - в субботу и понедельник. Девушка создала специальный чат, в котором предупредила всех о проверке и попросила оставаться в этот день дома.

Заболевший коронавирусом ижевчанин вернулся из Венгрии. Фото: Амир Закиров

Заболевший коронавирусом ижевчанин вернулся из Венгрии. Фото: Амир Закиров

Недоверчивые соседи все равно вызвали полицию - подумали, что к ним в дом наведались мошенники. Но потом поняли, что пробы берут настоящие врачи.

Все данные собирались устно - ни у кого не спрашивали ни паспорт, ни полис. Записывали номер квартиры, имя и контактный телефон, рассказывает девушка. Сейчас Елена сама вызванивает ведомства и пытается узнать результаты - если кому-то позвонили, то остальные жильцы имеют право знать о зараженных, считает она.

- По тем анализам, что сдавали в пятницу, сказали, что результаты все отрицательные. Звонила по субботним - говорят: «У кого положительный, тем уже позвонили». Я, не поняла, конкретно ли наш дом они имели в виду, звонила просто в лабораторию. И может, они вообще говорили про ситуацию в целом.

На момент написания материала, в Удмуртии официально не выявлено других больных коронавирусом. Фото: Амир Закиров

На момент написания материала, в Удмуртии официально не выявлено других больных коронавирусом. Фото: Амир Закиров

Несмотря на отсутствие конкретной информации, в чате дома жильцы реагируют на ситуацию адекватно. Обсуждают последствия эпидемии, пытаются организовать помощь соседям-пенсионерам - покупают им продукты и выносят мусор, чтобы те не выходили из дома. Сетуют на тех, кто вернулся из-за рубежа и не самоизолировался. И на всякий случай не ходят к своим родителям в гости.

Управляющая компания, по словам девушки, стала проводить в доме регулярную и тщательную уборку. На этажах теперь чувствуется стойкий запах дезинфицирующих средств. Хотя опасения у людей все-таки есть.

- У соседки у ребенка температура поднялась на днях, она очень испугалась. Но, хорошо, что в тот день пришли результаты первых анализов, которые у них брали - коронавирус не подтвердился, - рассказывает Елена.

25 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения в Удмуртии коронавируса руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Матюшина завила, что анализы взяты у 216 человек, контактировавших с заболевшими. Все результаты оказались отрицательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта

«Это типичное жертвоприношение»: очевидцы обнаружили голову черного козла в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
33-летний житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в отношении 73 ижевчан
Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?
Житель Удмуртии незаконно вывел почти 2 млн рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки
По информации Минздрава Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом в республике нет
Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками
Полицейские Ижевска выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет 15 иностранцев
Фото: в Ижевске распустилась верба
20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы
Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс
Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции
160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Ижевский архитектор Владимир Куприков ушел из жизни
Нарколабораторию обнаружили в Удмуртии
Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта
Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права
Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство
С начала 2020 года в Ижевске за нарушения ПДД оштрафовали более 1700 пешеходов
«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор
«Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году
Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?
Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом