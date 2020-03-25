2020-03-25T18:11:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта

Рассказываем о самых главных новостях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты (подробнее).

Что еще произошло:

- В Госдуме России предложили отменить плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

- Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург отменили из-за вспышки коронавируса (подробнее),

- Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками (подробнее).

- Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство (подробнее).

- Вот это да! В Удмуртии обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прилете в республику.

Также стало известно, что летнюю олимпиаду в Токио перенесут на следующий год.

Руководитель Роспотребнадзора Удмуртии комментирует ситуацию по коронавирусу в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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