Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта
25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты (подробнее).
Что еще произошло:
- В Госдуме России предложили отменить плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
- Поезд сообщением Ижевск - Екатеринбург отменили из-за вспышки коронавируса (подробнее),
- Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками (подробнее).
- Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство (подробнее).
- Вот это да! В Удмуртии обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прилете в республику.
Также стало известно, что летнюю олимпиаду в Токио перенесут на следующий год.
Руководитель Роспотребнадзора Удмуртии комментирует ситуацию по коронавирусу в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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