Погода в Ижевске: потепление и немного солнца

Последние деньки радуют ижевчан солнечной погодой и даже… первыми цветами. Какой будет неделя грядущая – в традиционном материале от «Комсомолки».

В понедельник, 6 апреля в Ижевске ожидается малооблачная погода и небольшой северный ветер 2 м/с. Температура воздуха составит +5°…+6°. Атмосферное давление весь день будет 749 миллиметров ртутного столба.

Похолодание придет в город во вторник, 7 апреля. Так, температура воздуха днем составит всего 0°…+2° и будет сопровождаться небольшим снегом. Ветер усилится до 8 м/с. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Погода улучшится в среду, 8 апреля. Несмотря на пасмурную погоду, днем столбик термометра покажет +4°…+5°. Западный ветер ослабнет до 2 м/с. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Разыграется погода в Ижевске к четвергу, 9 апреля. Температура воздуха днем достигнет отметки +9°…+11°. Слабый юго-западный ветер 2 м/с и атмосферное давление в 749 миллиметров ртутного столба.

Фото: Мария Хафизова

В пятницу, 10 апреля в Ижевске пасмурно, но тепло. Температура воздуха днем составит +10°. Ожидается усиление юго-западного ветра до 6 м/с. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Тепло сохранится и порадует ижевчан еще и в субботу, 11 апреля. Весь день будет пасмурно и без осадков, а температура воздуха достигнет отметки +11 …+12°. Южный ветер чуть стихнет, 4 м/с. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Уже в воскресенье, 12 апреля в Ижевск придет небольшое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до +5°. Сопутствующая прохладе пасмурная погода сохранится весь день. Ветер будет западный, 2 м/с. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода»

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