Глава Ижевска напомнил любителям шашлыков о клещах

5 Апр 2020 2020-04-05T09:23:20+03:00

Городские парки обработают только во второй половине апреля

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил горожанам о том, что городские парки еще не обрабатывались от клещей и грызунов. Обращение он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

- Тем, кто намерен нарушить сегодня режим самоизоляции и отправиться на прогулку или на шашлыки, напоминаю: территории городских парков и лесов от клещей и грызунов ещё НЕ ОБРАБОТАНЫ. Кроме коронавируса есть энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, - написал Олег Бекмеметьев.

По словам главы города, обработка зеленых зон не может быть осуществлена из-за прохладной погоды.

- Клещи уже проснулись, но обработку зелёных зон пока провести невозможно: прохладно. Акарицидная обработка и дератизация запланированы на вторую половину апреля, - уточил глава Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU