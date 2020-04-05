Глава Ижевска напомнил любителям шашлыков о клещах
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил горожанам о том, что городские парки еще не обрабатывались от клещей и грызунов. Обращение он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
- Тем, кто намерен нарушить сегодня режим самоизоляции и отправиться на прогулку или на шашлыки, напоминаю: территории городских парков и лесов от клещей и грызунов ещё НЕ ОБРАБОТАНЫ. Кроме коронавируса есть энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, - написал Олег Бекмеметьев.
По словам главы города, обработка зеленых зон не может быть осуществлена из-за прохладной погоды.
- Клещи уже проснулись, но обработку зелёных зон пока провести невозможно: прохладно. Акарицидная обработка и дератизация запланированы на вторую половину апреля, - уточил глава Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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