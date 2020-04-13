Лекарства, подарок мужу и продукты: как волонтеры Удмуртии помогают нуждающимся во время коронавируса

6 операторов, более 500 волонтеров и 400 обработанных заявок – все это о волонтерах Удмуртии, которые в период пандемии не смогли остаться в стороне и вот уже несколько недель помогают нуждающимся закупить продукты, лекарства и даже подарки на день рождения! «Комсомолка» побывала в штабе волонтеров и узнала, как идет работа.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ КАЖДОМУ

Штаб волонтеров функционирует уже с 24 марта. Он был создан специально на время коронавируса. Инициаторами его создания стали волонтеры-медики и представили общероссийского народного фронта в Удмуртии.

Все волонтеры обеспечены автомобилями, пропусками и бейджиками, масками, антисептиками и перчатками Фото: Амир Закиров

Волонтеры помогают пожилым людям, многодетным семьям, маломобильным категориям граждан.

– У нас сейчас есть 6 волонтеров-операторов. Как только поступает заявка, они связываются с человеком, уточняют корзину продуктов, магазин, в котором нужно совершить покупку, и адрес, куда все доставить, – рассказывают заместитель координатора штаба адресной помощи пожилым людям Евгений Фарина. – В свою очередь, волонтер сообщает имена и номера людей, которые привезут нуждающимся продукты. Ограничений по весу заказа нет. Можно заказать даже 20 кг картошки. Все волонтеры обеспечены на такой случай автомобилями.

Все заказы волонтеры доставляют бесконтактно: вешают пакеты на ручки дверей, либо ставят у двери Фото: Амир Закиров

ОТ ПРОДУКТОВ ДО ПОДАРКОВ

В основном, по словам волонтеров, в заказах продукты питания (кроме алкоголя и сигарет), но бывают и другие случаи. Например, недавно в штаб позвонила бабушка и попросила купить подарок на 78-летие своего мужа: букет и торт. Помогли и с этим!

Волонтеры также могут оплатить сотовую связь, услуги ЖКХ и вынести мусор Фото: Амир Закиров

Кроме этого, заказывают и лекарства. Чтобы правильно сориентировать людей в препаратах в штабе есть волонтеры-медики (участники Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения – Прим.ред), которые обязательно консультируют всех нуждающихся.

Телефон, по которому можно оставить заявку на помощь: 8-800-200-34-11 (круглосуточно) Фото: Амир Закиров

– Наша задача не только подсказать препарат, уточнить состав, о и правильно подобрать дозировку. Для обычных волонтеров без медицинского образования это будет сложно, –рассказывают участница движения, студентка ИГМА, Анастасия Килина.

Отметим, что покупка продуктов (лекарств и других нужных вещей) в случае необходимости осуществляется объединенным волонтерским штабом на возмездной основе. После получения продуктов и чека обратившийся возвращает деньги по чеку.

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС, А ВЫ ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА РАДИ НАС!»

Сейчас в штабе больше 500 волонтеров – студенты и граждане, которые на период нерабочих дней остались дома и хотят помочь остальным.

– Я уже состоял в республиканской общественной организации соцподдержки людей –, находящихся в трудной жизненной ситуации. Решил пойти дальше, развивать, записаться на курсе и на 3 этаже обучения «грянула» самоизоляция. Подумал, что это отличный шанс применить знания, – рассказывает ижевчанин Руслан Новоселов. – Сейчас если я за день не съезжу на заявку, уже как будто чего не хватает. Люди реагируют прекрасно, благодарят. Многие говорят, что сейчас люди в стране озлобились со всеми этими проблемами, а я вижу, что все наоборот. Сердца людей откликаются! Творите добро и помогайте людям!

Руслан (справа) с другом Игорем в штабе Фото: Амир Закиров

Все волонтеры трудятся 24/7 без выходных и выходя за покупками, тоже находятся в зоне риска.

– Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас! Будьте здоровы, – добавляют в штабе.

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