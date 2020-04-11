Карантин объявили в двух населенных пунктах Удмуртии
На карантин закроют два населенных пункта Удмуртии – это село Малая Пурга и деревня Баграш-Бигра. Об этом рассказал 11 апреля на встрече с журналистами глава Удмуртии Александр Бречалов.
– Я принял решение. Будет опубликовано распоряжение главы Удмуртии о введении режима повышенной готовности на территории Удмуртии с 15:00 сегодняшнего дня. Мы вводим на территории сельских последний Баграш-Бигра и Малая Пурга Малопургинского района дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. То есть, с 15:00 сегодняшнего дня в этих населенных пунктах – карантин, – сказал Александр Бречалов.
Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.
Такое решение было принято из-за местной жительницы, у которой подозревают коронавирус и которая не соблюдала режим самоизоляции. Результаты ее анализов лабороторно еще не подтверждены.
– Это женщина, которая проживала в деревне Баграш-Бигра, и по каким-то причинам поехала в Ижевск. Когда она вернулась, у нее начались симптомы, – сказал Бречалов.
Госпитализацию женщины провели, по словам главы Удмуртии, с грубыми нарушениями. Ее разместили не в отдельном боксе, а общей палате, плюс сам процесс транспортировки выполнили неправильно. Поэтому предугадать количество возможных контактовавших невозможно.
– Берите всю малопургинскую больницу, берите ферму, которая находится в Баграш-Бигра, скорую помощь, и тех, кого она везла, – ответил Бречалов на вопрос журналистов о возможных контактах женщины.
Отметим, что глава Удмуртии объявил также о двух новых зараженных инфекцией. Это двое мужчин. Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано уже 13 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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