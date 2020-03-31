7 онлайн-концертов и постановок, которые обязательно нужно смотреть ижевчанам

Внеплановые каникулы – прекрасная возможность немного передохнуть. И пусть музеи и театры пока закрыты, это не значит, что вы не сможете посетить спектакль или концерт любимого исполнителя. «Комсомолка» собрала 7 онлайн-мероприятий, которые заслуживают вашего внимания.

Концерт «Сургановой и Оркестра»

Онлайн-выступление группы «Сурганова и Оркестр» пройдет на площадке «Одноклассников». Как признается сама исполнительница, уникальным будет все: от формата, который не свойственен для группы, до места проведения, которое зрители угадают с шести нот.

Когда: 2 апреля, 19:00 по московскому времени.

Где: онлайн трансляция на «OK Live»*, ссылка на эфир появится в 2 апреля в vk.com/surganovaofficial

12+

Фото: Игорь Тюлькин

Музыкальный онлайн-марафон

Рок-фестиваль в прямом эфире? Почему бы и нет! Телеклуб Групп и НАШЕ ТВ готовят большой музыкальный онлайн-марафон. Свое участие уже подтвердили: Ногу Свело!, Нервы, Нейромонах Феофан, Uma2rman*, Аффинаж, Светлана Сурганова, Ундервуд, Jane Air*, Курара, ПНЕВМОСЛОН, Линда, LASCALA*, Дана Соколова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Илья Чёрт (группа «Пилот»), Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), Нигатив, Папин Олимпос, Оля Ч., Заточка, Игорь Растеряев, Pompeya, DVANOV* и другие популярные и начинающие артисты.

Когда: 3 апреля, время объявят позже

Ссылку на онлайн-площадку ищите в группе на vk.com/iwillwaitformymusic

16+

Фото: архив "КП" в Ижевске"

Балет «Дон Кихот» итальянского театра «Ла Скала»

Запись трехактного балета старейшего итальянского театра с хореографией Рудольфа Нуреева. С помощью танца, ярких декораций и костюмов они рассказывают историю испанского мечтателя Дон Кихота. Он ищет свою Дульсинею и одновременно помогает быть вместе молодой девушке Китри и юному парикмахеру Базилю. В конце постановки превосходство заключительных гран па-де-де украшает торжество любви. Словом, даже если вы не фанат балета – взглянуть стоит.

Кстати, до 21 апреля театр открыл доступ к просмотру 30 спектаклей, которые были записаны в период с 2008 по 2019 годы. Их можно посмотреть до 6 апреля с понедельника по пятницу в 12:00, с 6 апреля – каждую среду в 23:15 по московскому времени.

Где: на сайте театра teatroallascala.org/it/calendario-trasmissioni-rai.html

Когда: 3 апреля, 12:00 по московскому времени

12+

Концерт панк-группы «Тараканы!»

Авторы песен «Я смотрю на них», «Кто-то из нас двоих», «Собачье сердце» и других выступят онлайн для своих фанатов. Они сыграют песни, ранее отобранные поклонниками в рамках полугодичного голосования. Сет-лист будет поделен на несколько блоков, в перерывах между которыми выступят эксперты, медики, коллеги музыкантов.

Когда: 4 апреля, 16:04 по московскому времени

Где: punk.ru

16+

Фото: Игорь Тюлькин

«Марко Спада»

Балет в трех действиях. Лихо закрученная интрига про благородного разбойника, красивый и виртуозный классический танец, выразительная пантомима – все в лучших традициях балета Большого театра, который имеет эксклюзивное право на этот балет.

Кстати, это не единственный балет, который можно посмотреть. 7 апреля покажут «Бориса Годунова», 10 апреля – балет «Щелкунчик».

Когда: 4 апреля, 19:00 по московскому времени.

Где: на канале YouTube Большого театра youtube.com/user/bolshoi

12+

«OLIGARKH»

Если вы никогда не слушали эту группу – пора! Питерский коллектив творит с стиле «этнофутуризм» и «мета-фолк». Ребята превращают народные песни, Чайковского и рэп девяностых в кислотные хиты, а свои выступления сопровождают странно-интересным видео-артом. Для этого вечера группа готовит специальный аудио-видео сет: новый формат, новые треки, новые грани технологии и искусства.

Когда: 5 апреля, 20:00 по московскому времени

Где: на спецплатформе www.staystay.ru

Цена: 200 руб.

6+

Фото: vk.com/oligarkhofficial

Опера «Парсифаль»

Запись оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». Заглавную партию исполняет прославленный немецкий тенор Йонас Кауфман, которого часто называют «национальной гордостью Германии». В главных партиях также заявлены: один из ведущих мировых оперных басов, солист Берлинской оперы Рене Папе и выдающаяся шведская оперная певица Нина Штемме.

Кстати, Баварская опера дает бесплатный доступ ко многим своим спектаклям!

Когда: каждый день, до 19 апреля

Где: по ссылке www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html

16+

Фото: ticket-sport.ru

*Ок Лайф, Уматурман, Джейн Эйр, Ласкала, Дванов

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